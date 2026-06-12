El clima volverá a complicarse en varias regiones del país durante el cierre de la semana (Fuente: ChatGPT).

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El viernes 12 de junio estará marcado por un nuevo repunte de las precipitaciones en Colombia. Los modelos meteorológicos anticipan que será la jornada con las lluvias más abundantes de toda la semana, especialmente en departamentos de las regiones Andina, Amazonía, Orinoquía y Pacífica, donde podrían registrarse aguaceros persistentes durante varias horas y acumulados importantes de agua.

Las condiciones atmosféricas favorecerán la formación de extensas áreas de nubosidad, incrementando el riesgo de tormentas, fuertes precipitaciones y afectaciones puntuales en zonas vulnerables a inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos de tierra.

¿Cuáles serán las regiones más afectadas por las lluvias del viernes 12 de junio?

Los pronósticos indican que los mayores acumulados de precipitación se concentrarán en el noroccidente del Cesar, el sur de Córdoba, el norte y occidente de Antioquia, gran parte de Chocó, el sur de Santander, el oriente de Boyacá y el noroccidente de Cundinamarca.

Asimismo, las lluvias tendrán especial intensidad en el norte de Vichada, sectores del Meta, el norte y oriente de Caquetá, áreas de Guaviare, Vaupés y amplias zonas del Amazonas.

En estos territorios podrían presentarse aguaceros continuos durante gran parte del día, acompañados por descargas eléctricas y episodios de viento fuerte.

Llega un fuerte temporal con lluvias intensas en todo el país: en estas áreas se esperan los mayores diluvios. Archivo.

¿Dónde se esperan los mayores diluvios en Colombia?

Las precipitaciones más extensas se pronostican sobre el centro y sur de la región Andina, el norte de la región Pacífica, el oriente de la Orinoquía y amplios sectores de la Amazonía colombiana.

Los expertos señalan que estas zonas concentrarán las lluvias más fuertes debido a la interacción de sistemas atmosféricos que favorecen la acumulación de humedad sobre el territorio nacional.

Por esta razón, municipios ubicados cerca de ríos, quebradas y laderas inestables deberán mantenerse atentos a posibles emergencias asociadas a las fuertes precipitaciones.

¿Cómo estará el clima en Bogotá y la región Andina?

La región Andina seguirá siendo una de las más impactadas por las lluvias durante el cierre de la semana laboral. En Bogotá y municipios cercanos se mantendrá la posibilidad de precipitaciones, aunque con una tendencia a ser menos persistentes que en días anteriores.

Sin embargo, sectores del noroccidente de Cundinamarca y el oriente de Boyacá podrían registrar lluvias de consideración, especialmente durante la tarde y la noche.

La presencia constante de nubosidad también favorecerá cambios bruscos en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

¿Qué pasará con la temperatura durante el temporal?

A diferencia de jornadas anteriores, los pronósticos indican que la temperatura del aire y la sensación térmica podrían aumentar ligeramente en varias regiones del país.

Esto significa que, pese a las lluvias frecuentes, algunos departamentos del Caribe y zonas de menor altitud podrían experimentar ambientes más cálidos y húmedos.

La combinación entre calor, humedad y precipitaciones favorecerá la formación de tormentas de desarrollo rápido en distintas áreas del territorio nacional.