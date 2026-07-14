Carlos Slim planteó a finales de 2025 una propuesta para reorganizar la jornada laboral en México. El empresario sugirió un esquema en el que los trabajadores laboren solo tres días por semana, pero con turnos de 11 o 12 horas, sin reducción de salario.

La idea también contempla elevar la edad de jubilación a 75 años. De acuerdo con Slim, el modelo tradicional de cinco o seis días de trabajo ya está agotado y una redistribución de las horas permitiría crear más empleos formales sin afectar los ingresos de quienes ya cuentan con uno.

Según su planteamiento, las empresas podrían reorganizar los turnos, abrir nuevas plazas y mantener la productividad mediante esquemas rotativos.

En su explicación, la reducción de los días de trabajo facilitaría la incorporación de más personas al mercado laboral, especialmente de los jóvenes que enfrentan mayores dificultades para acceder a un empleo formal.

La propuesta incluye una jubilación a los 75 años

Slim sostuvo que el equilibrio del esquema estaría en una mejor distribución de las horas de trabajo y en el aprovechamiento de los recursos humanos dentro de las empresas, por lo que no sería necesario disminuir los salarios.

MEX3811. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 26/05/2026.- El magnate mexicano Carlos Slim Helú afirmó que Estados Unidos tiene un comportamiento "rudo" hacia los trabajadores mexicanos. Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

El empresario añadió que, si las personas trabajan menos días por semana, también podrían mantenerse activas durante más años. Desde su perspectiva, aumentar la edad de retiro ayudaría a sostener el equilibrio financiero de los sistemas de pensiones.

Además, rechazó las propuestas de establecer una semana laboral de cuatro días, al considerar que ese modelo no sería suficiente para generar nuevos empleos y que beneficiaría principalmente a quienes ya tienen trabajo.

La iniciativa generó opiniones divididas

La propuesta abrió un debate entre especialistas, sindicatos y trabajadores. Algunos economistas consideraron que una redistribución del trabajo podría incentivar la contratación de más personal, aunque advirtieron que las jornadas más largas podrían incrementar la fatiga y los riesgos para la salud laboral.

Por su parte, sindicatos señalaron que reducir los días de trabajo no sería suficiente si esa medida no se acompaña de condiciones laborales dignas, salarios justos y acceso a la seguridad social.