Disponer siempre de una conexión a una Wi-Fi es esencial para disfrutar de un acceso rápido y sin interrupciones a Internet. Aunque la mayoría de los propietarios de teléfonos móviles poseen datos móviles, no siempre cuentan con una señal adecuada.

En efecto, la conectividad Wi-Fi posibilita llevar a cabo descargas de archivos y videos pesados, sin la necesidad de consumir la cuota mensual de datos móviles. Además, esta tecnología resulta menos demandante en cuanto al consumo de energía, lo que contribuye a extender la duración de la batería del dispositivo móvil.

Ahora bien, ante la eventualidad de conectarse a una red Wi-Fi sin conocer la contraseña, los usuarios se ven en la necesidad de enfrentar esta situación con regularidad, la cual cuenta con diversas soluciones que se exponen a continuación.

Wi-Fi en el móvil: cómo conectarte con un código QR

Una considerable proporción de los módems y routers actuales incluye un código QR que contiene el nombre de la red inalámbrica y su respectiva contraseña. Este código puede estar impreso en la parte frontal del dispositivo o, más comúnmente, situado en su parte inferior.

Al escanear el código QR con la cámara del dispositivo móvil, el sistema solicitará al usuario confirmar si desea establecer la conexión a la red. Simplemente aceptando se podrá disfrutar del Wi-Fi. Es importante considerar que este método resulta infructuoso si el propietario del router ha optado por modificar la contraseña manualmente y no ha impreso un nuevo código QR.

Conexión Wi-Fi rápida con código QR compartido

En caso de que otra persona ya esté conectada a la red Wi-Fi que se desea utilizar, será suficiente que esta comparta un código QR para facilitar una conexión ágil.

Para obtener el código, es necesario acceder a "Configuración" en el dispositivo Android y, posteriormente, dirigirse a la sección "Wi-Fi“. En este apartado, se podrá seleccionar la red a la que se está vinculado. Seguidamente, aparecerá una pantalla con los detalles de la conexión, donde también se podrá observar un botón ”Compartir“. Solo será necesario presionarlo para visualizar el código QR que permitirá unirse rápidamente a la red.

Wi-Fi en el móvil: cómo conectarte con un código QR. (Foto: Archivo)

Conexión fácil y rápida sin contraseñas usando WPS en tu router

La mayoría de los routers lanzados desde el año 2007 cuentan con un botón denominado WPS (Wi-Fi Protected Setup), el cual permite establecer conexiones sin requerir contraseña.

Para aprovechar dicha tecnología, es indispensable acceder a la configuración de “Redes e Internet” en el dispositivo móvil. En esta sección, se debe buscar la opción "Wi-Fi" e ingresar a los “Ajustes avanzados”, donde se podrá seleccionar "Botón WPS“.

Una vez realizada la acción previamente mencionada en el teléfono, es necesario dirigirse al router y presionar el botón físico WPS (en ocasiones, se requiere mantenerlo presionado durante algunos segundos). De este modo, los dispositivos se vincularán sin demoras y la conexión se establecerá sin inconvenientes.

Nueva tecnología Wi-Fi: redes más rápidas y seguras.

Una reciente actualización en la tecnología de conectividad Wi-Fi permite a los usuarios disfrutar de redes aún más seguras y rápidas. Los nuevos modelos de routers incluyen funciones avanzadas que optimizan la transmisión de datos y brindan opciones adicionales para conectarse sin necesidad de recordar contraseñas complicadas.Además, el uso de aplicaciones móviles ha facilitado la gestión de redes inalámbricas. Los usuarios pueden escanear códigos QR y compartir conexiones sin esfuerzo, eliminando la necesidad de ingresar contraseñas manualmente. Estas innovaciones están transformando la forma en que los dispositivos se conectan a Internet, mejorando la experiencia del usuario considerablemente.