El fallo surge a partir de un caso relacionado con “SIM swapping”, un tipo de fraude en el que delincuentes logran apoderarse del número telefónico de otra persona. Con base en la información pública del expediente, la Corte concluyó que las empresas de telecomunicaciones tienen la obligación de proteger los datos personales de sus clientes y aplicar controles estrictos para confirmar la identidad de quienes solicitan trámites sensibles.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución que podría tener efectos importantes para millones de usuarios de telefonía móvil en México. El máximo tribunal determinó que las compañías telefónicas pueden ser responsables cuando, por una falta de verificación adecuada, permiten que un tercero tome control de una línea celular mediante la reposición de una tarjeta SIM.

Con el Fan Fest desbordado en las inmediaciones del Zócalo, el Máximo Tribunal suspendió sus actividades ante el partido de México frente a Ecuador. Suprema Corte

De esta manera, si una compañía activa, entrega o reemplaza una tarjeta SIM sin verificar la identidad del solicitante y eso le genera problemas al titular de la línea, la persona afectada podría reclamar una indemnización por daño moral, siempre y cuando logre demostrar negligencia por parte de la empresa.

¿Qué es el SIM swapping y cómo funciona?

La SCJN falla a favor de los usuarios de telefonía

La SCJN indicó que las compañías telefónicas poseen una obligación reforzada de cuidado en la gestión de líneas y datos personales. Por ende, es imperativo que establezcan mecanismos efectivos para verificar la identidad de aquellos que solicitan la reposición de una tarjeta SIM.

La resolución no solo afecta a un caso particular, sino que resalta un problema que puede incidir en cualquier individuo que use su celular para acceder a:

Bancos

Redes sociales

Correos electrónicos

Aplicaciones de mensajería

Cualquier servicio digital

En la actualidad, el número telefónico actúa como un elemento crucial de autenticación. Por consiguiente, la pérdida del control sobre una línea no solo implica la interrupción del servicio, sino que también expone a riesgos como el robo de identidad, el acceso no autorizado a cuentas personales, movimientos bancarios indebidos o modificaciones en contraseñas.

¿Qué es el SIM swapping y cómo funciona?

El SIM swapping se refiere al proceso mediante el cual un individuo persuade a una empresa de telecomunicaciones para que active una nueva tarjeta SIM utilizando el número telefónico de otra persona.

Una señal recurrente de este tipo de fraude es la pérdida inesperada de la señal telefónica, particularmente en situaciones donde el usuario no ha solicitado un cambio de SIM ni experimenta inconvenientes técnicos con su proveedor.

Una vez que el delincuente asume el control de la línea, tiene la capacidad de recibir llamadas, mensajes y códigos de verificación enviados por SMS, lo que simplifica el acceso a diversas plataformas vinculadas al número telefónico.

Responsabilidad de las empresas de telecomunicaciones en México

Esto implica que no basta con señalar que se presentó una identificación; la compañía debe acreditar que siguió protocolos adecuados y que comprobó correctamente que quien realizó el trámite era el verdadero titular de la línea.

Una empresa podría enfrentar responsabilidades legales si se demuestra que permitió una reposición o activación de SIM sin aplicar verificaciones suficientes para confirmar la identidad del solicitante.

Si dicha verificación falla y un tercero logra apropiarse del número, la empresa podría enfrentar demandas por los daños ocasionados.

Es imperativo evidenciar lo siguiente:

Que un tercero tomó control de la línea

Que hubo un cambio o reposición de SIM sin validación adecuada

Que esto ocasionó daños concretos

Que existe relación entre la falla de la empresa y las afectaciones sufridas

Para conseguirlo, es fundamental establecer cada uno de estos puntos con claridad.