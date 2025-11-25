En enero de 2004, durante el Foro Económico Mundial de Davos, Bill Gates compartió una declaración que parecía sacada de un futuro prometedor: el spam, esa plaga que inundaba las bandejas de entrada de todo el mundo, desaparecería en apenas dos años. El empresario tenía un plan, una visión clara y la convicción de quien conquistó el mundo del software. Sin embargo, 21 años después, esa predicción se convirtió en una de las más recordadas por estar completamente equivocada.

Mientras el cofundador de Microsoft imaginaba un internet limpio para 2006, la realidad tomó un rumbo completamente opuesto: el año siguiente, los mensajes spam superaron por primera vez a los correos legítimos en todo el planeta.

La promesa de un internet libre de spam para 2006 nunca llegó: hoy, el correo no deseado continúa superando a los mensajes legítimos. Fuente: Shutterstock.

El plan maestro que nunca despegó: puzzles y micropagos contra el spam

La estrategia que Bill Gates presentó ante el mundo era ingeniosa, o por lo menos en teoría. Proponía dos caminos para frenar la avalancha de correos basura : obligar a los remitentes a resolver pequeños acertijos computacionales antes de enviar un mensaje, o implementar una tarifa simbólica por cada email enviado, con excepciones para contactos de confianza como amigos y familiares. La lógica era simple: hacer que enviar spam masivo fuera económicamente inviable o técnicamente agotador.

Los spammers, que enviaban millones de correos a bajo costo, se verían obligados a pagar o a invertir tiempo computacional por cada mensaje. Para el usuario común, el impacto sería mínimo. Pero la implementación nunca llegó. La industria optó por otra ruta: filtros inteligentes, listas negras y sistemas de autenticación que no requerían cambios tan drásticos en la forma en que funciona el correo electrónico.

Para 2008, apenas cuatro años después de la promesa, el spam alcanzó su punto máximo histórico: representaba el 92% de todo el tráfico de correo electrónico mundial . La predicción no solo había fallado, sino que la situación había empeorado dramáticamente.

El plan para hacer inviable el spam quedó en teoría: la realidad mostró un crecimiento histórico del correo basura. Fuente: Shutterstock.

Del correo basura hasta el cibercrimen: cuando el spam se volvió realmente peligroso

Si el empresario hubiera acertado, hoy estaríamos celebrando casi dos décadas sin spam. En cambio, aunque los volúmenes se redujeron gracias a tecnologías más sofisticadas, el problema persiste con una nueva cara. Los datos actuales indican que entre el 45% y el 47% del correo mundial sigue siendo spam, una cifra que, aunque menor que en 2008, está lejos de ser insignificante.

Pero lo más preocupante no es solo la cantidad, sino la calidad de la amenaza. El spam rudimentario de principios de siglo —ofertas de medicamentos milagrosos y herencias millonarias de príncipes nigerianos— dio paso a operaciones criminales mucho más elaboradas. El phishing, las estafas financieras y el ransomware utilizan el correo electrónico como puerta de entrada, disfrazándose como comunicaciones legítimas para engañar incluso a los usuarios más precavidos.