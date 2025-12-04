Costco apuntó contra Donald Trump por reembolso total de aranceles

Costco presentó una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos para solicitar el reembolso total de los aranceles que afirma haber pagado este año. Dicha demanda se da en medio de las medidas comerciales implementadas por el presidente Donald Trump.

La acción legal llega en un momento clave: la Corte Suprema analiza actualmente si los aranceles dictados por Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 son válidos. Si se determina que no lo son, el gobierno podría enfrentar reclamaciones superiores a USD 90,000 millones.

Costco presentó una demanda a Estados Unidos por los aranceles de Donald Trump

Con su demanda, Costco busca asegurar su derecho a recuperar los montos pagados en caso de que esos aranceles sean anulados.

¿Por qué Costco fue en contra de Donald Trump?

La empresa sostiene que los aranceles impuestos por la administración Trump desde abril carecen de sustento legal. Argumenta que el uso de la IEEPA fue inapropiado, ya que esta ley únicamente permite intervenir el comercio exterior ante una “amenaza inusual y extraordinaria”.

Además, Costco afirma que varios tribunales federales ya concluyeron que los aranceles derivados de esta norma “no están autorizados” y son, por tanto, ilegales. Bajo esa premisa, solo el Congreso tendría atribuciones para establecer medidas arancelarias permanentes.

¿Qué pasa si la Corte Suprema invalida los aranceles?

Un fallo contrario a las medidas de Trump tendría consecuencias financieras de gran alcance:

El gobierno podría verse obligado a emitir reembolsos por más de 90 mil millones de dólares.

Cada importador tendría que demostrar individualmente que pagó aranceles indebidos.

No habría devoluciones automáticas; se requeriría un juicio por separado para cada caso.

Ante ese escenario, Costco insiste en que presentar su propia demanda es indispensable para mantener abierta la posibilidad de recuperar los pagos realizados.

¿Qué pasará con los consumidores e importadores de Costco?

Aunque el litigio se desarrolla en Estados Unidos, su impacto es global y podría modificar dinámicas en las cadenas de suministro:

Los costos de importación podrían disminuir si los aranceles se invalidan.

Las empresas tendrían la posibilidad de fortalecer sus finanzas al recuperar pagos previos.

Si los aranceles continúan vigentes, su efecto seguirá trasladándose a precios finales en distintos sectores.