Costco hará un cierre temporal de 24 horas por el feriado del Día de Acción de Gracias

La tienda minorista Costco sorprendió a sus clientes al anunciar el cierre total de sus sucursales este jueves 27 de noviembre, justo antes del fin de semana de mayores compras del año, correspondiente al Black Friday.

En detalle, todas las tiendas en Estados Unidos suspenderán operaciones durante 24 horas, para que sus empleados puedan disfrutar del feriado junto a sus familias. Por este motivo, la atención al público se cancelará de forma temporal y se retomará el próximo viernes en su horario habitual .

Conoce los detalles de esta medida y ten en cuenta las operaciones que se encuentran disponibles hoy, tanto en USA como en México.

¿Qué pasa con las tiendas Costco?

El cierre en USA responde a la política interna que tiene la tienda, la cual da prioridad al bienestar de su personal durante fechas importantes. A diferencia de otras cadenas, Costco respeta cada uno de los días festivos, mostrando su compromiso con el equilibrio entre la vida laboral y personal.

Las puertas volverán a abrir el viernes 28 de noviembre, coincidiendo con el inicio del Black Friday, una de las fechas de mayor movimiento comercial del año.

¿Qué días cierra Costco?

Costco tiene programadas varias suspensiones de actividades en días festivos clave:

Jueves 27 de noviembre 2025: cierre por Día de Acción de Gracias.

Jueves 25 de diciembre 2025: cierre por Navidad.

Jueves 1 de enero 2026: cierre por Año Nuevo.

Además, cerrará en Domingo de Pascua, aunque esta fecha no sea feriado oficial en EE. UU., lo que refleja su costumbre de respetar tradiciones importantes.

¿Funcionan las tiendas de Costco hoy en México?