La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) opera con una banca temporalmente incompleta. La ministra Loretta Ortiz Ahlf solicitó una licencia por motivos de salud y se ausentará de sus funciones jurisdiccionales y de las sesiones del Pleno hasta el próximo 10 de mayo. El máximo tribunal del país confirmó que el permiso fue concedido conforme a la normativa vigente, aunque no reveló detalles sobre el padecimiento de la funcionaria. La ausencia de Ortiz Ahlf se extiende por casi dos semanas en un momento en que la SCJN atraviesa una etapa de transformación institucional. La Corte no ofreció más detalles sobre su situación médica ni sobre si se tomarán medidas para suplir su participación en los asuntos pendientes. Todo indica que la ministra buscará reincorporarse puntualmente el 10 de mayo para retomar su agenda jurisdiccional. La licencia se otorgó con base en el artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Reglamento Interno de la Corte. Durante este periodo, Ortiz Ahlf no participará en ninguna actividad del tribunal. Se prevé que retome sus funciones en la fecha indicada, reiterando su compromiso con las responsabilidades del cargo. Loretta Ortiz Ahlf es una de las figuras jurídicas más destacadas del país, con una trayectoria construida en torno a los derechos humanos. Es egresada de la Escuela Libre de Derecho, tiene una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y un doctorado en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Además, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el Nivel III, uno de los reconocimientos académicos más altos en México. Su carrera docente es igualmente sólida: fue directora y profesora del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, e impartió clases en la Universidad Panamericana, el Instituto Matías Romero y la Escuela Libre de Derecho. En el plano internacional, fue docente en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, en los Países Bajos, consolidando un perfil con proyección global en materia jurídica.