La Secretaría de Educación Pública de México confirmó la convocatoria para todos los personas mayores de 18 años que no terminaron la preparatoria pero que quieren obtener su certificado de bachillerato sin tener que ir a la preparatoria para continuar sus estudios o iniciar un trabajo.

De acuerdo a lo informado por la SEP, la convocatoria EXACER 2026 tiene el registro abierto desde el pasado 8 de octubre y cerrará el llamado el 14 de octubre del 2026. Las certificaciones del nivel medio superior son un servicio ofrecido por el Colegio de Bachilleres.

“¿Aún no tienes tu certificado de bachillerato? Ya está abierto el registro al EXACER, una opción del Colegio de Bachilleres para que personas mayores de edad puedan obtener su Certificado de Bachillerato mediante evaluaciones parciales”, indicó la SEP en su anuncio oficial.

Claudia Sheinbaum y Mario Delgado: conferencia de prensa Gobierno de México. X/@mario_delgado

El EXACER ofrece tres opciones para la certificación con 7 áreas de estudio

Los aspirantes pueden elegir para obtener el certificado de bachiller entre estas tres opciones: presencial, en línea e híbrida.

La evaluación que hace EXACER consiste en una prueba objetiva que integra en total siete áreas de estudio y abordaje que evaluarán “conocimientos y habilidades equivalentes a las competencias disciplinares básicas que se adquieren en el bachillerato general”.

Áreas de estudio:

Matemáticas Ciencias Experimentales (química, física, biología y geografía) Humanidades Comunicación (comunicación e inglés) Ciencias Sociales Aplicación para el trabajo

Para la séptima área de estudio los estudiantes pueden elegir entre estudiar administración de Recursos Humanos, Informática o Turismo.

Convocatoria EXACER para mayores de 18 años. EXACER

¿Con qué calificación se aprueba y se obtiene el certificado de bachiller?

Según dio a conocer EXACER, las siete áreas se deben aprobar en el único examen que se presenta, debe ser con una calificación de entre 6 a 10. En este caso, el alumno “se hará merecedor de su certificado de terminación de estudios o Documento Electrónico de Certificación (DEC), al igual que su certificado de formación profesional, emitido por el Colegio de Bachilleres, con validez oficial”.

Si el alumno aprobó entre cuatro y seis áreas, estas serán válidas y el alumno podrá presentarse de nuevo para completar la acreditación de las restantes para lograr las siete áreas aprobadas y así obtener el certificado.

En el caso que el estudiante haya aprobado menos de cuatro materias, deberá volver a presentarse de nuevo y realizar de cero las siete áreas de evaluaciones parciales cumpliendo todos los requisitos.

7 áreas de evaluación en EXACER. SEP México

Requisitos, documentos y costos del EXACER

El EXACER indicó los requisitos, documentos y costos que este proceso de certificación exige

Requisitos:

Realizar el registro de manera personal.

Tener 18 años cumplidos antes de la fecha del examen.

Tener una cuenta de correo electrónico personal activa.

Documentos originales con copia a color:

Certificado de Secundaria. Los anteriores a 1990 deberán ser

actualizados en la SEP o en la secundaria de procedencia.

Fotografía digital a color reciente, tamaño infantil con fondo

blanco, no selfie.

Identificación oficial vigente: Credencial del INE, Pasaporte o

Cartilla del Servicio Militar Nacional.

Las cuotas de recuperación son establecidas por el Colegio y se actualizarán periódicamente, las vigentes son: