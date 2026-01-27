Sobrellevar la cuesta de enero no es tarea sencilla, si no se cuenta con las estrategias correctas de cuidado de las finanzas personales.

Una de las que recomiendan aplicar los especialistas y entidades bancarias es la regla 70/20/10, que constituye una forma práctica de administrar el sueldo mensual.

El esquema propone una división clara del ingreso desde el momento en que se recibe, con el objetivo de evitar desbalances financieros antes de fin de mes.

Regla 70/20/10: cómo funciona este método para organizar tu dinero

La regla 70/20/10 propone dividir los ingresos mensuales en tres grandes bloques, con un objetivo claro: cubrir lo esencial, mantener flexibilidad y asegurar un ahorro constante. No es obligatoria ni legal, pero sí ampliamente recomendada por especialistas en finanzas personales.

¿De qué se trata la regla 70/20/10? (Foto: Archivo)

El esquema se distribuye de la siguiente manera:

70% del ingreso destinado a gastos fijos, como renta, luz, gas, internet o servicios básicos.

20% del ingreso para gastos variables, como alimentación, transporte, entretenimiento, ropa o imprevistos.

10% del ingreso reservado para ahorro o inversiones, con foco en objetivos de corto o mediano plazo.

La lógica detrás de la regla 70/20/10 es simple: primero se separa el dinero y luego se gasta. De esta manera, el ahorro deja de depender de la voluntad y pasa a formar parte del presupuesto desde el inicio.

Regla 70/20/10 y bancos: cómo ayudan las apps a cumplir el objetivo

Para facilitar la aplicación de la regla 70/20/10, algunos bancos incorporaron funciones específicas dentro de sus aplicaciones móviles. En el caso de BBVA México, la herramienta Apartados permite separar dinero dentro de la cuenta de débito sin costos adicionales.

Entre los principales beneficios de esta función se encuentran:

Posibilidad de crear hasta 7 apartados personalizados.

El dinero apartado no se muestra como saldo disponible.

Se puede retirar el dinero en cualquier momento si es necesario.

Permite programar apartados automáticos si se recibe la nómina en el banco.

No tiene costo ni requiere cuentas adicionales.

El sistema funciona tanto desde la app BBVA México como desde bbva.mx y permite asignar nombres, prioridades y montos a cada apartado. Así, la regla 70/20/10 se vuelve una práctica automática y no una promesa que se posterga mes a mes.

Aplicar este método no garantiza riqueza inmediata, pero sí orden financiero. En un contexto donde los gastos se adelantan y los ingresos se ajustan, separar el dinero a tiempo puede marcar la diferencia mucho antes de febrero.