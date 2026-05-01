Durante el cierre de mercados de este viernes, 1 de mayo de 2026, el euro alcanzó los MXN 20.45, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.15% en comparación con su costo en la sesión de apertura. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.52 pesos y un mínimo de 20.5 pesos. En la última semana, el Euro avanzó 0.41%, mientras que en el último año registra una variación de -6.83%, lo que indica debilidad anual pese al repunte reciente. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el euro mostró un sesgo alcista con más subidas que caídas, destacando un tramo de tres avances consecutivos a mitad de periodo; aun así, cerró con un leve retroceso, señal de una tendencia positiva pero irregular. La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 3.45%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 8.11%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 muestra un incremento respecto a los días pasados. Esto sugiere que la moneda se está fortaleciendo en el mercado. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, indicaríamos una tendencia a la baja, lo cual no es el caso. La estabilidad de la cotización del Euro refleja un clima económico favorable que podría impulsar aún más su valor. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.