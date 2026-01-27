En los últimos días, usuarios han reportado la recepción de mensajes SMS que aparentan provenir de BBVA, en los que se notifica una supuesta compra realizada en Liverpool por 4,999 pesos, con fecha 23 de enero de 2026 a las 14:34 horas. El aviso incluye la instrucción de comunicarse de inmediato a un número telefónico si el cargo no es reconocido.

El formato, el lenguaje y el uso del nombre del banco buscan generar urgencia y preocupación en la persona que lo recibe, un recurso común en fraudes financieros. Esta táctica explota el temor de los usuarios a cargos no autorizados en sus cuentas bancarias.

Atención clientes de BBVA alertan por mensaje de estafa por supuesta compra en Liverpool

El mensaje fraudulento solicita a la víctima que se llame a un número telefónico que no pertenece a BBVA. Una vez que la persona establece contacto, los estafadores se hacen pasar por personal del banco y comienzan a solicitar datos sensibles, como números de tarjeta, códigos de seguridad o claves de acceso.

BBVA confirma que no envía este tipo de avisos

El objetivo es obtener información suficiente para realizar cargos no autorizados o vaciar cuentas bancarias . Especialistas en seguridad digital recuerdan que BBVA México no solicita información confidencial por SMS, ni pide llamar a números externos para “cancelar” compras.

Alertan posible estafa a clientes de BBVA en México captura de pantalla

Cualquier notificación real se gestiona directamente desde la app oficial, la línea institucional o en sucursal. Por ello, se advierte que estos mensajes no son enviados por BBVA, aunque utilicen su nombre o simulen su estilo de comunicación.

Cuáles son las recomendaciones para evitar el fraude

Ante la recepción de un mensaje de este tipo, las autoridades y expertos recomiendan:

no llamar al número proporcionado

no responder el SMS

no compartir datos personales.

Lo más seguro es ingresar directamente a la aplicación bancaria oficial o comunicarse al número que aparece en el reverso de la tarjeta.

Asimismo, se aconseja reportar el intento de fraude al banco y bloquear el número emisor. La prevención y la verificación directa siguen siendo las mejores herramientas para evitar ser víctima de este tipo de tranzas que circulan actualmente.