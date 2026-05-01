Este viernes, 1 de mayo de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.8381 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.15%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.88 pesos y un mínimo de 12.86 pesos. En la última semana, el dólar canadiense avanzó un 0.97%, pero en el último año acumula una caída del -5.80%, lo que refleja un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró una tendencia mayormente alcista, con rachas de subidas interrumpidas por tres retrocesos puntuales y cerró por encima del nivel inicial. En la última semana, la volatilidad económica del Dólar canadiense fue de 5.9983%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable comparado con la volatilidad anual de 8.2651%. La cotización del Dólar canadiense hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días pasados, evidenciada por un incremento constante en su valor durante los últimos dos días. Esta alza puede ser atribuida a diversos factores, como el fortalecimiento de la economía canadiense y un aumento en la demanda de exportaciones. A través de este análisis, se puede concluir que la tendencia actual sugiere un optimismo en el mercado sobre las perspectivas del Dólar canadiense, lo que podría influir favorablemente en futuras transacciones y decisiones económicas. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.