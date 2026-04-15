El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta para el miércoles 15 de abril por las altas temperaturas que se registrarán durante el transcurso de la jornada en distintos estados de la República Mexicana. La onda de calor que avanza por el territorio azteca provocará subas en los termómetros, con posibilidades de que marquen máximas de 45°C. En esta línea de avisos, el SMN difundió a través de sus canales de comunicación el pronóstico de vientos para el transcurso del día y puso el foco en algunas entidades federativas por posible formación de torbellinos. El SMN mantiene vigentes los avisos climáticos para el miércoles 15 de abril, ya que se espera que distintos sistemas combinados afecten de diversas maneras a varios estados de la República Mexicana. Para hoy, una línea seca prevalecerá en el norte del territorio nacional, interaccionará con el frente núm. 44, que se extenderá cerca de la frontera norte de México, con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical y ocasionarán intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Además, se pronostican lluvias aisladas en Chihuahua y Zacatecas. Dichas lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo. Así mismo, se prevén rachas de viento de 50 a 70 km/h en Chihuahua y Durango; y con posible formación de torbellinos en Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste). Por otro lado, canales de baja presión en el interior y sureste de la República Mexicana, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del occidente, centro, sur y sureste del territorio mexicano, incluida la península de Yucatán. El SMN alertó por la onda de calor en Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este y sur), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste) y Oaxaca (sur). En esta línea, el organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima detalló que existen algunas entidades que podrían registrar máximas de hasta 45°C.