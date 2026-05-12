Un equipo de investigadores españoles desarrolló una plataforma de inteligencia artificial capaz de identificar señales tempranas del Alzheimer a través del análisis de la voz humana. El avance podría cambiar la forma en que se diagnostica una de las enfermedades neurodegenerativas más prevalentes del mundo. El proyecto es fruto de la colaboración entre especialistas de la Universidad de Alicante (UA) y el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica (ISABIAL), ambas instituciones ubicadas en el este de España. La apuesta por la detección temprana no es casual. Los tratamientos actuales contra el Alzheimer han demostrado mayor efectividad cuando se aplican en las primeras etapas de la enfermedad, lo que convierte al diagnóstico precoz en una prioridad médica. La plataforma, denominada IAEAV —Inteligencia Artificial para la Detección Temprana de la Enfermedad de Alzheimer a través de la Voz—, fue diseñada para identificar patrones de deterioro cognitivo a partir del análisis de señales acústicas y lingüísticas presentes en la voz. El sistema evalúa indicadores como el tono, la intensidad y las pausas en el habla, pero también rasgos lingüísticos más complejos como la riqueza semántica del discurso y los fallos en la fluidez verbal. Para recopilar los datos, los usuarios graban su voz a través de una aplicación móvil en distintos escenarios como lectura de textos, narraciones espontáneas o respuestas a preguntas estandarizadas. Las grabaciones son luego procesadas mediante tecnologías avanzadas de procesamiento del lenguaje natural (NLP) y aprendizaje profundo. Estos modelos analizan las características extraídas para generar una evaluación precisa y personalizada del riesgo cognitivo. La aplicación fue diseñada tanto para entornos clínicos como para el uso doméstico. Según destacaron los investigadores, esto “reduce barreras de acceso y facilita la obtención de datos en poblaciones con recursos limitados”. El alcance de la plataforma trasciende la detección individual. Los grandes volúmenes de datos de voz generados por el sistema podrían alimentar investigaciones más profundas sobre la relación entre las alteraciones lingüísticas y los cambios neurodegenerativos. Así lo explicó uno de los investigadores del proyecto: la tecnología “no solo ha buscado mejorar la detección clínica, sino también ha contribuido al desarrollo científico” al abrir nuevas vías para el estudio y el manejo de la enfermedad. La iniciativa se suma a una tendencia global en la que la inteligencia artificial está redefiniendo el diagnóstico médico, con herramientas cada vez más accesibles que permiten detectar enfermedades antes de que sus síntomas más visibles aparezcan.