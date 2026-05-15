Desde 2018, Google no había liderado el ranking global Kantar BrandZ 2026 que enlista a las marcas más valiosas. Gracias a la cuidadosa integración de su ecosistema Gemini en un mercado fragmentado, Google vuelve a la cima tras cuatro años consecutivos dominados por Apple, resaltó Kantar, empresa global especializada en datos y análisis de marketing, que hoy lanzó su nueva edición de BrandZ Most Valuable Global Brands Top 100. Este ranking de marcas se basa en percepciones de los consumidores y resultados financieros. En esta ocasión la marca más valiosa, Google, ha alcanzado una valoración de u$s 1,5 billones de dólares. Kantar resalta que “tres grupos claramente definidos en el ranking se apoyan en la IA para generar un valor nuevo y claro, y superar al mercado, marcas de IA (como Claude y ChatGPT); sistemas de entrega de IA como NVIDIA; y productos y servicios mejorados con IA como Netflix”. Hoy empresas como ChatGPT, a quien podría atribuirse la popularización de la IA, están escalando posiciones. Ahora se encuentra en el sitio 15 por encima de TikTok y Uber. En los últimos 10 años las marcas tecnológicas han ido dominando el top 15 del ranking, desplazando poco a poco a las marcas de consumo. Hace una década, Coca-Cola estaba dejando por primera vez el top ten de BrandZ y ahora se sitúa en el sitio 20. McDonald’s y Walmart son las únicas empresas no tecnológicas que aún persisten entre las 15 marcas más valiosas del mundo. Si se compara con el ranking de 2016, la cadena de comida rápida sólo ha descendido un sitio en la lista. Corona es la marca de cerveza más valiosa del mundo por tercer año consecutivo, de acuerdo con el ranking BrandZ 2026 de Kantar. Dentro del ranking también sobresalen las marcas mexicanas Modelo y Victoria, que se posicionaron en los lugares 4 y 11, respectivamente. El informe destaca también que 8 de las 10 marcas de cerveza más valiosas del mundo pertenecen a AB InBev, compañía global de la que forma parte Grupo Modelo. En 2025, Corona impulsó el desempeño global de la compañía con un crecimiento de 8.3% en ingresos fuera de su mercado de origen y expansión de doble dígito en 30 mercados. Además, la marca presumió en un comunicado que ha fortalecido su presencia global a través de iniciativas como la plataforma “Corona 100”, que incluyó activaciones internacionales y el concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México, el cual reunió a más de 400 mil personas.