En medio de los festejos de Año Nuevo, el celular suele convertirse en una vía de comunicación para transmitir los mejores deseos a nuestros seres queridos. Sin embargo, también es considerado por los ciberdelincuentes como la mejor alternativa para ganar más dinero a través de estafas telefónicas.

El detalle que ha encendido la alerta no sólo de las posibles víctimas sino también de las autoridades no está relacionado con el horario ni el contenido inicial de esa llamada, sino el origen. Cuando proviene del extranjero y no existe ningún contacto previo que la justifique, el peligro aumenta.

Por esta razón, desde el Gobierno mexicano han lanzado una clara advertencia de cara a las celebraciones por la llegada del 2026. El foco está puesto en ciertos llamados internacionales, por lo que se aconseja a todos los ciudadanos tomar nota de los prefijos de los números telefónicos que buscan establecer una comunicación ya que podría tratarse de un fraude.

Fraudes telefónicos internacionales: cómo operan y por qué aumentan en Año Nuevo

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (CDMX) explicó que los fraudes telefónicos internacionales se intensifican en fechas festivas, cuando las personas suelen bajar la guardia y atender números desconocidos con mayor confianza.

El Gobierno de México alerta por fraudes telefónicos durante estas fiestas decembrinas. (Foto: Archivo).

Los argumentos que se esconden bajo este intento de comunicación están vinculados a supuestas ofertas de empleos o trámites atractivos que, en realidad, no existen. El contacto llega de forma inesperada y busca generar urgencia para que la víctima responda, entregue información personal o siga instrucciones sin verificar.

El objetivo principal de estos fraudes es claro

Robar datos personales.

Cobrar trámites falsos .

Instalar software malicioso que comprometa la seguridad del celular y la información almacenada.

Llamadas que no se deben contestar: ¿cuáles son los prefijos por los que alerta el Gobierno?

Según la alerta oficial, hay números internacionales que no se deben contestar, especialmente aquellos con los prefijos +1 (Estados Unidos) y +44 (Reino Unido). Las advertencias se realizan con mayor énfasis cuando no existe relación alguna con personas o empresas de esos países.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana advirtió que estas llamadas buscan obtener información sensible, solicitar pagos por trámites administrativos o migratorios inexistentes y, en algunos casos, instalar virus en los dispositivos.