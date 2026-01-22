Estas son las palabras que hay que decir en estas llamadas para evitar que sigan apareciendo.

En esta noticia La frase “mágica” para que eliminen tu número de su base de datos

Recibir el molesto spam telefónico es una pesadilla diaria para millones de mexicanos. A pesar de los intentos por regular estas prácticas, las empresas insisten en contactar a las personas en los momentos menos oportunos para ofrecer servicios que, en la mayoría de los casos, no son solicitados ni deseados .

Aunque los smartphones actuales ya cuentan con filtros avanzados de detección de spam, esta medida suele ser insuficiente. Los expertos advierten que bloquear un número no detiene el problema de raíz, ya que las compañías simplemente utilizan otras líneas para seguir insistiendo. Sin embargo, existe una estrategia legal y directa para frenar este acoso de forma permanente.

La frase “mágica” para que eliminen tu número de su base de datos

Muchas personas creen las llamadas de spam deben ser ignoradas pero la realidad es que la clave no es ignorarlas, sino contestar de una manera específica que obligue a la empresa a actuar. No es necesario entablar una conversación larga ni escuchar la oferta; la respuesta debe ser rápida, concisa y firme.

Lo más efectivo es decir textualmente: “No me interesa el servicio y deseo que eliminen mi número de su base de datos de forma inmediata”. Al expresar esta voluntad, la compañía queda advertida legalmente. Si vuelven a contactarte tras haber solicitado la baja, podrían enfrentarse a sanciones legales, ya que muchas de estas empresas operan bajo el pretexto de que el usuario dio su consentimiento en algún momento. Al retirar ese permiso explícitamente, pierden el derecho de insistir.

El truco que pocos conocen para evitar las llamadas indeseadas.

Más allá de la molestia publicitaria, existe un riesgo de seguridad latente al atender números desconocidos. Los especialistas en seguridad informática lanzan una advertencia clara: jamás respondas una llamada con un “¿Sí?”.

Este hábito, aparentemente inofensivo, es utilizado por delincuentes en estafas de suplantación de identidad. Los estafadores graban tu voz diciendo esa palabra para luego utilizarla como una confirmación autorizada en trámites bancarios o contratos fraudulentos.

Para proteger tu privacidad y tu bolsillo, sigue estas recomendaciones básicas: