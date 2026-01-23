Expertos advierten que rechazar llamadas spam es un error y explican cómo contestarlas correctamente para reducirlas y evitar fraudes telefónicos.

Hoy en día, las llamadas spam son una molestia constante para millones de usuarios de móviles y teléfonos fijos. No solo interrumpen momentos cotidianos, sino que también pueden ser la puerta de entrada a intentos de fraude y suplantaciones de identidad aprovechando técnicas como el caller ID spoofing (suplantación de identidad del identificador de llamadas)

Contrario a lo que muchos creen, responder a estas llamadas no solo no es inútil, sino que, si se hace de una forma concreta, puede reducir la probabilidad de recibir más llamadas de ese número en particular. Estas recomendaciones van más allá de pulsar “rechazar” o dejar sonar el teléfono hasta que se corte.

Contestar una llamada no deseada con un mensaje claro puede ayudar a eliminar el número de bases de datos comerciales. Freepik

Por qué rechazar o ignorar llamadas puede multiplicar el spam

Una de las afirmaciones más extendidas entre usuarios es que lo mejor contra las llamadas no deseadas es rechazarlas o ignorarlas. Sin embargo, expertos en tecnología y seguridad digital han advertido que ese gesto puede tener el efecto contrario.

Cuando rechazas una llamada desconocida, los sistemas automáticos detrás de las campañas de llamadas masivas interpretan ese rechazo como una validación de que tu número está activo y operativo.

Al marcar cualquier tipo de interacción, incluso el rechazo inmediato, las plataformas que generan estas llamadas lo registran como un número válido para futuras campañas. Cuanto más interactúas, más probable es que el flujo de llamadas no deseadas se incremente.

Además, técnicas como el caller ID spoofing permiten que estos sistemas muestren números distintos o locales para aparentar legitimidad, lo que complica aún más distinguir un contacto deseado de uno spammer. Esto significa que rechazar o ignorar no solo no bloquea futuras llamadas, sino que puede hacer tu número más valioso para quienes las envían.

Cómo responder para pedir que eliminen tu número

La clave para reducir las llamadas no deseadas no es contestarlas de forma casual, sino responder con un mensaje claro y directo que obligue a la empresa o servicio a tomar una acción específica.

Cuando finalmente decides contestar una llamada de este tipo, lo más eficaz es decir algo como “no me interesa y deseo que eliminen mi número de vuestra base de datos” de forma breve y firme. Esta frase no solo deja claro que no quieres recibir más ese tipo de llamadas, sino que, al expresarlo explícitamente, obliga al interlocutor a registrar tu solicitud de baja de sus listas de contactos.

No se trata de mantener una conversación ni de escuchar lo que ofrecen. Basta con pronunciar esas palabras y colgar. Si la empresa o sistema continúa insistiendo tras haber recibido tu instrucción de baja, puede incluso enfrentarse a problemas legales, ya que muchas de estas gestiones están reguladas y requieren que respeten las solicitudes de exclusión cuando el usuario las formula de manera clara.

Algunos especialistas también recomiendan no responder con un simple “sí” o aceptar preguntas abiertas al contestar, ya que hay estafas que buscan precisamente que el usuario pronuncie esa palabra para luego usarla como consentimiento grabado a efectos contractuales sin su conocimiento.

Otras medidas útiles para limitar el spam telefónico

Más allá de contestar de forma estratégica, existen medidas tecnológicas que ayudan a reducir la cantidad de llamadas no deseadas que recibes. La mayoría de los teléfonos inteligentes cuentan con filtros de spam incorporados que permiten silenciar o derivar automáticamente llamadas sospechosas al buzón de voz sin interferir en tu día a día.

También es posible utilizar aplicaciones especializadas de bloqueo de llamadas o servicios proporcionados por la operadora telefónica que identifican patrones de llamadas fraudulentes o robocalls (llamadas automatizadas) y actúan antes de que el teléfono timbre.

En algunos países y regiones existen además registros “no call” o listas Robinson donde puedes apuntar tu número para evitar publicidad no deseada, aunque estas herramientas no siempre son completamente eficaces contra todos los tipos de llamadas automatizadas.

Finalmente, mantener el número en privado y evitar compartirlo en sitios web, publicidad o formularios que no sean de confianza ayuda a reducir la probabilidad de que acabe en bases de datos que luego son objeto de campañas masivas de spam.

Qué hacer cuando no puedes evitar responder

En ocasiones, sobre todo con números que cambian constantemente o utilizan técnicas avanzadas de suplantación de identidad, resulta inevitable que el teléfono suene o que incluso se active el contestador. En esos casos, es importante no facilitar ningún dato personal o financiero bajo ninguna circunstancia, sin importar lo convincente que suene la voz al otro lado.

Responder de forma incorrecta a una llamada spam puede aumentar la frecuencia de este tipo de contactos. Freepik

Si la llamada parece legítima pero desconocida, otra buena práctica es colgar y luego comprobar el número a través de búsquedas en internet o servicios de identificación de llamadas para asegurarte de que proviene de una fuente fiable.

En el peor escenario, si sospechas que puede tratarse de una estafa avanzada, puedes reportar el incidente a tu operador de telefonía o a las autoridades competentes encargadas de protección de consumidores en tu país. La lucha contra las llamadas no deseadas es un proceso en constante evolución, pero combinar respuestas claras con herramientas tecnológicas te da una ventaja para recuperar tu tranquilidad.