La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes que el próximo 18 de abril viajará a Barcelona para asistir a una reunión de gobiernos progresistas, a la que acudirán también los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Brasil; Luiz Inácio Lula da Silva, y el anfitrión, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. La visita ocurre luego de que en meses recientes, México y España han dado señales de distensión en sus relaciones bilaterales, tras tensiones por la solicitud del Gobierno mexicano de que la Corona española ofrezca una disculpa por los agravios de la conquista, con llamamientos a profundizar el diálogo histórico y político entre ambas naciones, difundió EFE. De acuerdo con el marco constitucional mexicano, al tratarse de una visita internacional de corta duración a Barcelona, no se designa un presidente interino. En este escenario, el despacho de los asuntos administrativos recae en la Secretaría de Gobernación. Esta dependencia garantiza la continuidad operativa del Gobierno de México y la política interna mientras la mandataria participa en la reunión de líderes progresistas junto a sus homólogos internacionales.