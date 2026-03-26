La NASA lanzó un llamado final para que personas de todo el mundo envíen su nombre a la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado que rodeará la Luna en más de 50 años. A través de un registro en línea, cualquier interesado puede sumarse a este evento histórico y obtener una tarjeta de embarque virtual que lo vinculará simbólicamente con el viaje espacial. El proceso es gratuito y estará disponible por tiempo limitado antes del lanzamiento previsto no antes del 1 de abril de 2026. Los nombres seleccionados por la NASA serán almacenados en un dispositivo que viajará dentro de la nave Orion, como parte de una iniciativa que busca acercar al público a la exploración espacial. “Los nombres recibidos se incluirán en una memoria USB que volará dentro de Orion”, informó la agencia. El registro es sencillo y puede realizarse en línea a través del sitio oficial habilitado por la NASA. Los usuarios deben ingresar algunos datos básicos y generar un código personal que les permitirá acceder posteriormente a su pase digital. “Escribe tu nombre y un código de acceso personalizado (PIN) para obtener tu tarjeta de embarque”, detalla la agencia. Además, advierte que este código debe guardarse cuidadosamente, ya que “la NASA no puede recuperar un PIN perdido”. La misión Artemis II marcará un hito en la exploración espacial al ser el primer vuelo tripulado del programa Artemis. Cuatro astronautas viajarán alrededor de la Luna en una misión de aproximadamente 10 días para probar sistemas clave de la nave Orion. “La agencia pondrá a prueba por primera vez los sistemas de soporte vital de la nave espacial Orion con seres humanos a bordo”, explicó la NASA. Este paso es fundamental para futuras misiones que buscarán llevar astronautas nuevamente a la superficie lunar. Este vuelo “es otro paso hacia las misiones tripuladas a la superficie lunar y ayudará a la agencia a prepararse para futuras misiones con astronautas a Marte”. El lanzamiento de Artemis II está programado para una ventana que se abrirá no antes del miércoles 1 de abril, con oportunidades adicionales hasta el 6 de abril. La transmisión será global y contará con cobertura en distintos idiomas, incluido el español. “La NASA ofrecerá cobertura en vivo de los eventos previos al lanzamiento, el lanzamiento y las actividades de la misión”, detalló la agencia. Los interesados podrán seguir cada etapa a través de plataformas digitales como NASA+ y YouTube. La cobertura incluirá: Con esta iniciativa, la NASA no solo busca avanzar en la exploración espacial, sino también involucrar al público en un momento histórico que marca el inicio de una nueva era en los viajes a la Luna.