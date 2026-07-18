Evocar los instantes memorables de la historia es una manera de preservar su vigencia a pesar del transcurso de los años. Por esa razón, resulta fundamental estar al tanto de cuáles fueron los sucesos que marcaron el calendario el 18 de julio .

Estas son las efemérides del 18 de julio

1918: Nace en la pequeña aldea de Mvezo (actual Sudáfrica) el líder nacionalista negro Nelson Mandela, cuya larga prisión (1962-1990) y su ascensión a la Presidencia de su país (1994-1999) simbolizará y recogerá las aspiraciones de su pueblo. (Hace 108 años)

1853: En Arnhem, Holanda, nace el físico holandés y Premio Nobel de Física en 1902 Hendrik Antoon Lorentz, por su desarrollo de la teoría electromagnética de la luz y la teoría electrónica de la materia, dando lugar con ello a una teoría consistente sobre electricidad, magnetismo y luz. También formulará, junto con el físico irlandés Francis FitzGerald, una teoría conocida como la contracción de Lorentz-FitzGerald que trata sobre el cambio de forma de un cuerpo como resultado de su movimiento, relacionada con la teoría de la relatividad. (Hace 173 años)

1811: En la localidad india de Alipur, nace el escritor británico, perteneciente al realismo, William Makepeace Thackeray, autor, entre otras obras, de "Barry Lindon", llevada al cine con brillantez por Stanley Kubrick. Será polémico por satirizar la hipocresía de la sociedad victoriana en varias de sus novelas. (Hace 215 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1872: Fallece en Ciudad de México (México) de un ataque de corazón, Benito Juárez, que fuera héroe nacional y gran estadista mexicano, de origen indígena zapoteca y presidente de México en varias ocasiones durante los años 1858 a 1872. Su frase más conocida será "Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz". Consolidará la nación mexicana como una República. Por su defensa de las libertades del hombre, se le proclamó "Benemérito de las Américas". (Hace 154 años)

1817: En Winchester, Inglaterra, fallece Jane Austen, destacada escritora británica del periodo de la regencia. Son obras suyas destacadas: "Sentido y sensibilidad" y "Orgullo y prejuicio". (Hace 209 años)

1721: Muere en Nogent-sur-Marne (Francia), Antoine Watteau, pintor francés de tan sólo 36 años de edad y uno de los grandes del último barroco francés y del primer rococó, considerado también como precursor del impresionismo que tendrá lugar en el siglo XIX. (Hace 305 años)

1610: Fallece en Porto Ercole (Italia) Michelangelo Merisi da Caravaggio, pintor italiano, pionero del claroscuro, técnica pictórica barroca que utiliza luces y sombras en alto contraste y uno de los exponentes más destacados de la escuela naturalista y uno de los primeros artistas del estilo barroco. (Hace 416 años)

1374: Hoy, o al día siguiente, muere en Arquà (Italia) Francesco Petrarca, poeta y humanista italiano, cuya poesía unía el cristianismo con la cultura clásica. Su principal obra es el "Canzoniere", que fue escribiendo a lo largo de su vida y donde Laura se convierte en el objeto idealizado de su amor. (Hace 652 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este sábado

El evento más importante destacado es el nacimiento de Nelson Mandela en 1918, ya que su lucha contra el apartheid y su posterior presidencia simbolizan las aspiraciones y la resistencia del pueblo sudafricano, convirtiéndolo en un ícono mundial de la lucha por la libertad y la justicia.