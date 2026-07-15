California comenzó a aplicar en todo el estado una nueva ley que modifica el etiquetado de los alimentos -salvo huevos y fórmula infantil- y elimina el uso de la expresión "sell by" en los productos que se ofrecen en los diferentes supermercados o puntos de venta.

La normativa aprobada en 2024 y vigente desde este mes establece entonces los nuevos términos que podrán utilizar los fabricantes en los envases que se comercializan .

¿Qué cambió con la nueva ley de California?

Desde la entrada en vigor de la legislación, se estipulo que los fabricantes tendrán limitaciones sobre las expresiones que pueden utilizarse al momento de indicar la calidad o seguridad de los alimentos.

Las únicas etiquetas permitidas son

“Best if used by” o “Best if frozen by” , para señalar el momento en que el producto mantiene su mejor calidad.

“Use by” o “Freeze by”, para indicar cuándo un alimento deja de ser seguro para su consumo.

Desde el 1 de julio todos los fabricantes de California tienen que cumplir la nueva normativa. ChatGPT

Por qué California eliminó las etiquetas “sell by”

La iniciativa busca reducir la confusión que pueden generar las diferentes maneras de etiquetar los alimentos, dado que existen decenas de variantes en todo Estados Unidos.

Esta expresión en realidad estaba dirigida principalmente a los comercios para que la rotación del inventario pueda realizarse fácilmente.

En el período de transición de esta medida, los alimentos producidos antes del 1 de julio podrán venderse sin inconvenientes con el etiquetado anterior, mientras que los nuevos productos tendrán que ajustarse a la normativa ahora vigente.