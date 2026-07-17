Los aranceles de Donald Trump y la política que ha implementado alrededor del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), han abonado a la incertidumbre sobre el periodo que se mantendrá la validez del documento frente a las amenazas de salida orquestadas desde la Casa Blanca y frente al periodo de revisión del acuerdo, donde puede haber ajustes menores en cualquier momento.

Los cambios de discurso de Donald Trump se han vuelto la principal fuente de incertidumbre para la economía mexicana. Imagen: archivo.

En este sentido, Banamex advierte que el impacto de esta incertidumbre funciona como un “gravamen invisible”, y que ya dejó de ser un episodio para volverse el estado de las cosas, “una certeza negativa, porque no sabemos si el tratado persistirá más allá de 10 años, ni las condiciones futuras del mismo en caso de concretarse una extensión”, dijo el banco.

El aumento de la incertidumbre

Desde mediados de 2024 y todo el año pasado, el ambiente económico estuvo cargado también de incertidumbre interna, recuerda Banamex.

Esto fue provocado por las elecciones federales, que incluyeron la recomposición de la presidencia y el Congreso de la Unión, a lo que se sumaron los cambios al marco judicial y constitucional.

Banamex recordó que cuando el Banco de México realiza encuestas a los especialistas sobre los factores que obstaculizan el crecimiento, en 2017-2019 la incertidumbre política interna dominaba (15.5% de las menciones, contra 8.3% de la política de comercio exterior), mientras que en el episodio actual la relació dio la vuelta; la política de comercio exterior pesa 16.3%, más del doble que antes, mientras la incertidumbre interna cayó a 5.8%.

Sin embargo, destaca que en el episodio reciente aumentó más la incertidumbre externa, en particular la derivada del T-MEC, que la interna, por lo que las afectaciones principales se concentraron en los sectores orientados a exportaciones.

¿Dónde se reflejó el costo?

Banamex dice que la incertidumbre alrededor del T-MEC alcanzó un valor de 0.3 a 0.6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto del año pasado, mismos que se reflejaron en la inversión.

En este sentido, dijo que el costo de la incertidumbre se reflejó sobre todo en la inversión ‘dependiente’ del sector externo.

La formación de capital de las empresas privadas expuesta y dependiente del tratado —equipamiento de plantas y naves industriales— se ha visto afectada desde 2024 por el ambiente de incertidumbre, primero interna y luego también externa.

“Los datos apuntan a que la variación en la inversión privada en maquinaria y equipo y construcción no residencial respondió en su mayoría a la incertidumbre relacionada con el T-MEC, aunque también se proyecta que la incertidumbre interna tuvo un impacto”, considera el banco.