Durante años, los clubes de futbol compitieron por atraer patrocinadores. Ahora buscan algo más ambicioso: convertirse en el punto de encuentro donde esos patrocinadores hacen negocios entre sí.

Bajo esa lógica, el Club de Futbol Monterrey (Rayados) y WOBI, una plataforma de contenidos y eventos para líderes empresariales, trazaron una alianza estratégica con la que lanzarán una membresía conjunta dirigida a empresarios y altos ejecutivos, combinando el acceso al World Business Forum México con experiencias exclusivas dentro del ecosistema del club regiomontano.

La iniciativa rebasa el tradicional esquema de patrocinio deportivo, los calendarios de juegos o las conferencias ejecutivas. La propuesta consiste en crear una comunidad de liderazgo que permanezca activa durante todo el año, mezclando aprendizaje ejecutivo, generación de contactos y espacios para desarrollar relaciones comerciales en torno a una de las franquicias deportivas más valiosas del país.

La apuesta implica: negocios y goles en una entidad que goza de ambos. Monterrey se ha consolidado como una de las principales capitales corporativas de México. Nuevo León aporta alrededor del 11% del Producto Interno Bruto nacional y alberga las sedes de empresas como FEMSA, Cemex, Alfa, Arca Continental, Banorte y Ternium. En ese contexto, un equipo de futbol deja de ser únicamente una expresión deportiva para convertirse también en un espacio donde convergen clientes, proveedores, inversionistas y tomadores de decisiones.

La nueva membresía otorgará acceso al World Business Forum México 2026, (10 y 11 de noviembre en Expo Santa Fe) y reunirá a figuras internacionales como Francis Ford Coppola, Renée Mauborgne, Rita McGrath, Greg Hoffman, Carl Lewis, Nathalie Nahai y Terry Gutiérrez. También incluirá el acceso a la plataforma digital de aprendizaje de WOBI, encuentros de networking durante el año, así como beneficios exclusivos dentro del Estadio BBVA, entre ellos el uso de una suite corporativa para reuniones de negocio, recorridos VIP y acceso preferencial a boletos para los partidos de Rayados.

“El deporte y los negocios se construyen sobre los mismos pilares: comunidad, disciplina y liderazgo”, señaló José Carlos Pardo, director de Marketing de WOBI México, al explicar que la intención es extender la comunidad de ejecutivos de la organización mucho más allá de su foro anual.

Para Rayados, la alianza representa una oportunidad para fortalecer el valor de su ecosistema comercial. Xavier Sánchez, director Comercial del club, aseguró que el objetivo es ofrecer a patrocinadores, socios y aficionados un espacio que combine conocimiento, liderazgo y conexiones estratégicas.

La alianza también coincide con el 25 aniversario de WOBI en México, un mercado que se ha convertido en uno de los más relevantes para la organización. Además, el anuncio confirma un cambio que comienza a tomar fuerza dentro de la industria deportiva. Los clubes ya no sólo venden espacios publicitarios o derechos de patrocinio; buscan monetizar su capacidad para reunir a quienes toman decisiones.