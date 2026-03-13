El estado de Nuevo León avanza a paso firme en la transformación de su red de transporte público. La construcción de las líneas 4 y 6 del sistema Metrorrey suma 34.37 kilómetros de vías elevadas que, una vez que entre en operación, conformarán el monorriel más largo del continente americano. La Línea 4 conectará el sector poniente de la ciudad, desde San Jerónimo hasta el centro de Monterrey, reduciendo de manera significativa los tiempos de desplazamiento para miles de usuarios que hoy dependen del automóvil. La Línea 6, por su parte, atravesará cuatro municipios estratégicos: Monterrey, Guadalupe, San Nicolás de los Garza y Apodaca. Los trenes que operarán el servicio serán 100% eléctricos y funcionarán de manera automatizada, sin necesidad de conductor a bordo. Según trascendió, el avance de la obra civil y electromecánica supera el 83%, lo que sitúa el proyecto en la recta final de su construcción. Sin embargo, los ingenieros a cargo enfrentan uno de los desafíos técnicos más exigentes: el cruce elevado de la Línea 6 sobre la Línea 1 en el nodo denominado “Y Griega”, una intersección de alto tránsito. La infraestructura de las nuevas líneas está diseñada para operar durante 30 años de servicio continuo, lo que garantiza una inversión con visión de largo plazo para la zona metropolitana. En publicaciones oficiales, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, confirmó la llegada de los vagones y celebró el avance del proyecto: “Bienvenidos los trenes y vagones de las nuevas líneas 4 y 6, que conformarán el monorriel más largo del continente”. Además, destacó que la tecnología implementada permitirá ofrecer un sistema moderno y eficiente, “con la movilidad que siempre debimos tener”. El cronograma oficial del proyecto tiene una fecha ancla: el inicio de la Copa del Mundo 2026. El torneo llevará a Monterrey a miles de visitantes de todo el mundo, y las autoridades estatales asumen que el sistema de transporte público debe estar a la altura de ese desafío. Por ello, la meta es que ambas líneas estén en operación comercial antes de que arranque el certamen. La conexión con el Aeropuerto Internacional de Monterrey es uno de los elementos más valorados del proyecto, ya que facilitará el traslado directo de los visitantes desde su punto de llegada hacia el centro urbano y los distintos municipios, sin necesidad de recurrir a taxis o vehículos de alquiler.