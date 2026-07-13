La Alcaldía de Nueva York, liderada por Zohran Mamdani, anunció recientemente una nueva normativa de protección al consumidor que obligará a las empresas a facilitar la cancelación de suscripciones automáticas.

Esta medida se llama Click to Cancel y entrará en vigor desde el 1 de octubre de este año. Según la información oficial, el objetivo es que los consumidores puedan cancelar la suscripción con la misma facilidad con la que se realizó la contratación.

Confirmado por Mamdani: las nuevas reglas que las empresas tendrán que cumplir

La nueva regla afectará a las suscripciones con renovación automática y a los servicios continuos. Las empresas tendrán la obligación de

Informar de manera clara y precisa las condiciones de la suscripción

Ofrecer un proceso de cancelación sencillo y directo

Evitar mecanismos confusos o excesivamente complejos para cancelar un servicio

Según se indicó, la medida busca impedir prácticas como periodos de prueba gratuitos que pueden convertirse en cobros recurrentes o evitar cualquier proceso que esté diseñado para que darse de baja sea difícil para el consumidor.

La medida responde a la Orden Ejecutiva 10. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué castigos habrá para las empresas que incumplan

El comunicado indica que quienes violen la nueva regulación podrán enfrentar medidas como

Indemnización obligatoria para los consumidores afectados

Multas civiles desde 525 dólares por cada infracción

“Cuando la norma entre en vigor el 1 de octubre de 2026, podrás presentar quejas contra empresas que dificulten cancelar suscripciones”, se indica. Esto podrá realizarse de manera online, por teléfono, por correo o por fax, entre algunos canales disponibles.