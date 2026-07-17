La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictado una resolución que impacta de manera directa el sistema de pensiones del IMSS y a los ingresos de un sector particular de jubilados. El fallo determina que no es legal recibir dos pensiones cuando ambas derivan de la misma relación laboral.

La resolución ya ha generado preocupaciones entre trabajadores activos y pensionados, especialmente entre aquellos que se encontraban próximos a iniciar su retiro.

Seguidamente, se detallan los cambios que conlleva esta reciente medida, a quiénes afecta y cómo influye en la planificación del retiro laboral.

La importancia de mantener la documentación en regla para evitar la suspensión de pensiones en Colombia (foto: archivo).

Criterios y fallos de la Suprema Corte sobre la doble pensión en el IMSS

La Suprema Corte ha determinado que no es factible recibir simultáneamente una jubilación contractual y una pensión por vejez del IMSS si ambas provienen del mismo periodo de trabajo. Según el fallo emitido, tal práctica representaría una duplicación de un beneficio ya contemplado en el sistema de jubilación.

El fundamento de este criterio se basa en la interpretación del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) del IMSS, que ya abarca los riesgos correspondientes a la vejez. Por consiguiente, los miembros del tribunal concluyeron que no existe un respaldo legal que justifique la concesión simultánea de ambas prestaciones.

Con esta resolución, el máximo tribunal persigue la unificación de criterios y la prevención de interpretaciones que permitan el cobro de beneficios duplicados que son financiados por el mismo instituto.

¿Quiénes no pueden recibir dos pensiones del IMSS?

La resolución de la SCJN establece que un grupo determinado de jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social se verá afectado, dado que se prohíbe la posibilidad de acumular dos prestaciones derivadas del mismo vínculo laboral. En particular, esta disposición se aplica a:

Jubilados que buscaban cobrar, de forma simultánea, una jubilación contractual y una pensión por vejez conforme a la Ley del Seguro Social.

Trabajadores del IMSS que se jubilan bajo el régimen contractual.

Esta medida no afecta a pensionados con ingresos de diversos regímenes ni altera las normas generales del IMSS.

Aspectos Clave que Deben Revisar los Pensionados

Ante esta situación, se recomienda que los interesados evaluen cuidadosamente el régimen bajo el cual se tramita la pensión y busquen asesoramiento previo al inicio del proceso, con el fin de minimizar errores que puedan incidir en el monto final del retiro.

La Suprema Corte también aclaró que, en el caso de que la pensión legal sea superior a la jubilación contractual, el IMSS deberá abonar la diferencia; sin embargo, no permitirá que ambas se cobren de forma simultánea.

Bajo este nuevo criterio, ciertos jubilados tendrán que modificar su planeación financiera, especialmente aquellos que contaban con un ingreso duplicado al momento de su retiro. Aunque esta decisión no eradica derechos previamente establecidos, sí modifica la forma en que las prestaciones son aplicadas.