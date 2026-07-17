Madrid, Tokio y Londres prohibirán el ingreso y la salida del país a quienes hayan postergado este trámite con su pasaporte.

Es imperativo que los viajeros mexicanos lleven a cabo una revisión exhaustiva de la vigencia de su documentación antes de planificar sus vacaciones o viajes laborales en el extranjero.

Ciudades como Madrid, Tokio y Londres han implementado controles migratorios más rigurosos, lo que implica que ya no se permite el ingreso o la salida del país a aquellos que posean un pasaporte que haya expirado o que no cumpla con las nuevas exigencias internacionales.

Resulta fundamental tener en cuenta que un pasaporte que se encuentre fuera de su plazo de vigencia puede conllevar a complicaciones al intentar ingresar o salir de España, Japón e Inglaterra.

Con frecuencia, tanto las aerolíneas como las autoridades migratorias en los puntos de control exigen que el pasaporte siga vigente.

Para que un pasaporte sea considerado válido, no solo debe encontrarse en buen estado físico, sin páginas rotas ni manchas, sino que también es esencial cumplir con los requisitos específicos que exigen cada uno de los destinos.

Requisitos y restricciones para ingresar a Madrid

Para ingresar a España desde Madrid, los ciudadanos mexicanos deben presentar un pasaporte mexicano que cuente con una vigencia mínima de seis meses.

La estancia máxima permitida es de 90 días acumulados, sin importar si son consecutivos o no, en un periodo de 6 meses.

Exceder este límite podría conllevar a la expulsión y a la prohibición de entrada en todo el espacio migratorio europeo.

No es necesaria una visa para fines turísticos. No obstante, resulta imperativo tramitar una visa para realizar estudios, trabajar o residir en España.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Normativas de Tokio para entrar y salir del país

Para viajar a Tokio, Japón no se requiere una vigencia mínima para el pasaporte en estancias breves que no superen los 90 días; no obstante, es imperativo que el pasaporte esté vigente durante todo el tiempo que permanecerá en el país.

Es necesario presentar el pasaporte en el punto de entrada y completar el formulario de desembarque (Disembarkation Card For Foreigner), en el que se debe consignar la dirección del alojamiento del viajero.

Requisitos de entrada para viajar a Inglaterra

A partir del 25 de febrero de 2026, las personas mexicanas que viajen al Reino Unido como visitantes deben contar con una Autorización Electrónica de Viaje (ETA), salvo que ya posean un estatus migratorio válido en esa nación.

La solicitud debe efectuarse utilizando el mismo pasaporte con el que se tiene la intención de viajar, mediante la aplicación oficial UK ETA y se aconseja realizarla con al menos tres días hábiles de anticipación.

Se aconseja que el pasaporte tenga una vigencia mínima de 6 meses, especialmente si se prevé realizar un viaje a naciones del espacio Schengen.

Es importante señalar que esta sugerencia no es un requisito vinculante impuesto por las autoridades británicas de acuerdo con la Guía del Viajero de la SRE.