Miles de personas que utilizan diariamente la Línea 1 del Mexicable, en Ecatepec, Estado de México, tendrán que modificar sus traslados durante las próximas semanas, debido a que el sistema de transporte suspenderá de forma parcial su operación para llevar a cabo su mantenimiento preventivo anual.

El Gobierno del Estado de México informó que las obras forman parte del programa de conservación del teleférico y tienen como finalidad garantizar un servicio más seguro, eficiente y confiable para los usuarios. Para reducir las afectaciones, los trabajos se desarrollarán por etapas y únicamente se cerrarán algunas estaciones en cada fase.

Oficial y confirmado | El Mexicable cerrará y la Línea 1 ya no prestará servicio por este motivo

Aunque la Línea 1 no dejará de funcionar por completo, la operación será parcial durante varios días, por lo que las autoridades llamaron a la población a organizar sus recorridos con anticipación y considerar rutas alternas mientras duren las obras.

¿Cuándo cerrará la Línea 1 del Mexicable?

El mantenimiento preventivo del sistema de transporte se llevará a cabo del 18 de julio al 2 de agosto de 2026 y estará dividido en dos etapas, cada una con diferentes estaciones fuera de servicio.

Del 18 al 25 de julio permanecerán cerradas:

Santa Clara

Hank González

Fátima

Tablas del Pozo (lado 4-A)

Del 26 de julio al 2 de agosto dejarán de operar:

Tablas del Pozo (lado 4-B)

Los Bordos

Deportivo

La Cañada

Las demás estaciones continuarán brindando servicio de manera habitual durante el periodo de mantenimiento.

¿Por qué cierran algunas estaciones del Mexicable?

Las autoridades estatales explicaron que los cierres corresponden al mantenimiento preventivo anual del sistema electromecánico del Mexicable, un proceso indispensable para conservar el correcto funcionamiento del teleférico.

Los trabajos incluyen la revisión y mantenimiento de componentes mecánicos y eléctricos, además de inspecciones en:

Cabinas Cables Torres Demás infraestructura que permite la operación del sistema

Estas acciones buscan detectar posibles fallas, prolongar la vida útil de los equipos y ofrecer un servicio más seguro a los pasajeros.

Recomendaciones para los usuarios del transporte público

Durante el periodo de mantenimiento, las autoridades aconsejan a quienes utilizan la Línea 1:

Revisar previamente el calendario de estaciones cerradas.

Salir con mayor tiempo de anticipación para evitar contratiempos.

Utilizar rutas alternas de transporte público cuando su estación permanezca fuera de servicio.

Consultar únicamente los canales oficiales para conocer cualquier cambio en la operación.