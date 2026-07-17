Ya es oficial | Guatemala, Nicaragua y Honduras vetarán el ingreso de personas que hayan postergado este trámite con su pasaporte. (Representación creada con IA)

Quienes tengan previsto viajar a Guatemala, Honduras o Nicaragua deberán prestar atención a uno de los requisitos más importantes para ingresar a estos países: contar con un pasaporte vigente y que cumpla con las condiciones exigidas por las autoridades migratorias.

Aunque se trata de una exigencia que forma parte de los controles habituales de ingreso, muchos viajeros descubren problemas con su documentación cuando el viaje ya está próximo. Por eso, revisar la vigencia del pasaporte antes de comprar boletos o realizar reservas puede evitar contratiempos de último momento.

Por qué un pasaporte vencido puede afectar un viaje internacional

Al viajar al extranjero, las aerolíneas y las autoridades migratorias verifican que los pasajeros cumplan con los requisitos documentales establecidos por el país de destino. Si el pasaporte está vencido o no reúne las condiciones exigidas, el viajero podría enfrentar restricciones para continuar con su itinerario.

Además, algunos países solicitan que el pasaporte conserve una vigencia mínima determinada más allá de la fecha de ingreso, por lo que no siempre basta con que el documento esté vigente el día del viaje.

Por este motivo, especialistas en turismo recomiendan revisar la documentación con suficiente anticipación y consultar los requisitos oficiales del destino antes de viajar.

Especialistas en turismo recomiendan revisar la documentación con suficiente anticipación. Imagen ilustrativa ChatGPT

Qué otros documentos pueden solicitar las autoridades migratorias

El pasaporte suele ser el requisito principal para ingresar a otro país, pero las autoridades también pueden requerir documentación complementaria según la nacionalidad del viajero y el motivo de la visita.

Entre los documentos que pueden ser solicitados se encuentran:

Pasaje de salida o regreso.

Reserva de alojamiento o dirección donde se hospedará el visitante.

Comprobantes de solvencia económica para cubrir la estadía.

Formularios o declaraciones migratorias exigidos por cada país.

Documentación sanitaria cuando la normativa vigente así lo requiera.

Los requisitos específicos pueden variar de acuerdo con el país de origen, la duración del viaje y la finalidad de la visita.

Qué conviene revisar antes de viajar a Centroamérica

Antes de emprender un viaje internacional, las autoridades recomiendan realizar una verificación básica de la documentación personal para evitar inconvenientes durante el traslado.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Comprobar la fecha de vencimiento del pasaporte.

Consultar los requisitos migratorios vigentes del país de destino.

Verificar si se exige una vigencia mínima adicional del documento.

Revisar la documentación complementaria que podría ser requerida al ingresar.

Contar con toda la documentación en regla permite agilizar los controles migratorios y reducir el riesgo de inconvenientes durante el viaje.