Obtener una licencia de conducir en la Ciudad de México ya no es tan sencillo como ir a una ventanilla y pagar. El gobierno capitalino cambió las reglas del juego: ahora existe una modalidad permanente que elimina renovaciones para siempre, pero con una condición clara: no cualquiera puede acceder a ella. Hay un perfil de conductor que quedó completamente fuera, y miles de personas que creían poder tramitarla podrían llevarse una sorpresa. Desde noviembre de 2024, la Ciudad de México reactivó la licencia de conducir permanente tipo “A”, una modalidad que no requiere renovaciones y que puede tramitarse en línea o de forma presencial por 1,500 pesos. Sin embargo, el beneficio tiene un límite claro: los motociclistas están completamente excluidos de esta categoría. Las autoridades argumentan que la medida responde a una estrategia de seguridad vial enfocada en zonas de alta circulación y cruces conflictivos. Quienes conduzcan moto, sin importar su historial, simplemente no podrán acceder a esta opción. Antes de iniciar el trámite, el gobierno capitalino aplica un filtro que muchos desconocen. Para calificar, el conductor no debe tener sanciones previas del programa “Conduce sin alcohol”, ni sentencias relacionadas con delitos viales. Además, debe contar con identificación oficial vigente y un comprobante de domicilio dentro de la CDMX. El costo es fijo en 1,500 pesos, y el sistema tarda hasta 72 horas en procesar la solicitud y enviar el folio y número de licencia al correo del solicitante. Si alguno de estos puntos no se cumple, el trámite queda bloqueado, sin importar cuántos años lleve el conductor al volante. El proceso arranca en el portal de finanzas de la CDMX, donde se genera una línea de captura para realizar el pago. Después hay que agendar cita en SEMOVI, ya sea por su portal web, por WhatsApp al 55 5658 1111, a través de Locatel (0311) o en cualquiera de los 35 módulos distribuidos en la ciudad. Aquí viene lo que pocos advierten: aunque gran parte del trámite puede hacerse desde el celular con la app CDMX, la impresión física del documento siempre requiere acudir en persona. Y si es la primera vez que se tramita una licencia de conducir, hay una vuelta más: un examen de 20 preguntas de opción múltiple sobre reglamento de tránsito, señalización y seguridad vial que es obligatorio antes de continuar.