La ampliación de las nuevas fechas para tramitar la Licencia de Conducir Permanente fue anunciada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

La Licencia de Conducir Permanente Tipo A se consolida en 2026 como una alternativa para automovilistas particulares que ya cuentan con antecedentes ante la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, SEMOVI.

Gracias a su éxito en el 2025, los conductores tendrán la posibilidad todo el 2026 la posibilidad de tramitar la Licencia de Conducir Permanente. De acuerdo con la información oficial de SEMOVI y el Gobierno de la Ciudad de México, el proceso para tramitar la Licencia de Conducir Permanente puede realizarse en línea mediante la plataforma oficial de la CDMX y permite obtener una constancia digital, así como el plástico físico en módulos autorizados, siempre que se cumplan los requisitos.

Quiénes pueden solicitar la Licencia Permanente

El trámite está dirigido a habitantes de la Ciudad de México o del Estado de México que cuenten con una licencia Tipo A expedida exclusivamente por la SEMOVI y no tengan sanciones graves.

Entre las condiciones indispensables, la autoridad señala de forma explícita:

“NO tener sanciones por el programa Conduce sin Alcohol y no tener alguna sentencia relacionada a hechos de tránsito”.

Tampoco pueden acceder quienes hayan estado involucrados en accidentes causados por negligencia o irresponsabilidad que hayan derivado en lesiones o pérdida de la vida de terceros.

Licencia de Conducir Permanente 2026 Gobierno de CDMX

Cómo hacer el trámite paso a paso en línea

El Gobierno de la CDMX establece que el procedimiento se realiza de manera digital a través del portal oficial. Para iniciar es indispensable contar con una cuenta de Llave CDMX.

Iniciar sesión en: https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx

Acceder con Llave CDMX Expediente

Capturar datos y adjuntar documentos

Generar y pagar la línea de captura

Descargar la constancia digital

Según el instructivo oficial, “el pago se verá reflejado en un máximo de 72 horas” y tiene un costo único de 1,500 pesos.

Licencia de Conducir Permanente CDMX Gobierno de CDMX

Entrega, vigencia de la Licencia de Conducir Permanente

Una vez validada la información, el solicitante puede optar por quedarse con la constancia digital o acudir a un módulo para obtener el plástico físico, eligiendo fecha y horario mediante cita previa.

“Al acudir al módulo, la persona servidora pública cotejará la información y procederá a la impresión de tu Licencia, misma que se te entregará de manera inmediata”.

La licencia tiene vigencia permanente, pero la autoridad aclara que no aplica para motocicletas. Para ese caso, se debe tramitar la Licencia Tipo A1. Además, el fundamento jurídico del trámite se encuentra en el Código Fiscal de la Ciudad de México, artículo 229, lo que garantiza su validez legal en 2026.