El transporte marítimo internacional se encuentra en la antesala de una transformación significativa: China ha revelado las especificaciones técnicas de un innovador buque de carga de propulsión nuclear, concebido para ser el portacontenedores más grande a nivel global. Este navío de última generación, desarrollado por el Grupo de Construcción Naval Jiangnan, incorporará un reactor de sales fundidas de torio (TMSR) con una potencia térmica de 200 megavatios, capaz de movilizar hasta 14.000 contenedores estándar. Este avance no solo posiciona a China como líder en energía nuclear avanzada, sino que promete redefinir la logística mundial gracias a una autonomía operativa sin precedentes. Una de las ventajas más destacadas de este megabuque nuclear es su asombrosa autonomía. El ingeniero jefe Hu Keyi ha subrayado que el diseño permitirá al barco operar durante años sin necesidad de repostar combustible, equiparando su potencia térmica a la de los reactores S6W de los submarinos de ataque clase Seawolf de la Armada estadounidense. La seguridad nuclear constituye un elemento fundamental en este proyecto, debido a la selección del torio en lugar del uranio. Este material, más abundante y estable, elimina la necesidad de refrigeración por agua, lo que permite que el reactor funcione a presión atmosférica y reduce significativamente el riesgo de explosiones. Además, la seguridad intrínseca del sistema se ve reforzada por un coeficiente de temperatura negativo: si la temperatura aumenta, la reacción nuclear se desacelera automáticamente, evitando sobrecalentamientos. El diseño también incorpora dos sistemas pasivos para la eliminación de calor residual y una cámara de seguridad que solidificaría el combustible líquido en situaciones de emergencia extrema. El sistema de propulsión se caracteriza por no utilizar vapor; en su lugar, hace uso de un eficiente ciclo Brayton basado en dióxido de carbono supercrítico (sCO₂). Esta configuración avanzada transforma la energía térmica en electricidad con una eficiencia excepcional (45-50%), notablemente superior al 33% de los sistemas nucleares convencionales, generando 50 MW de energía eléctrica constante. Aprovechando sus vastas reservas de torio, China tiene la intención de implementar esta solución en otras embarcaciones comerciales, tales como petroleros y centrales flotantes, estableciendo al torio como una fuente energética limpia, duradera y de gran potencial. El desarrollo de este buque portacontenedores nuclear es un componente esencial de la ambiciosa estrategia de China para dominar el campo de la energía nuclear de próxima generación. El país ya ha demostrado la viabilidad de esta tecnología que otras naciones, como Estados Unidos, habían desestimado, al operar exitosamente el primer reactor experimental de torio en el desierto de Gobi en 2025. De confirmarse el éxito de estos ensayos, el nuevo buque insignia nuclear chino podría dar inicio a una auténtica revolución, proporcionando una combinación inigualable de autonomía, eficiencia energética y bajas emisiones.