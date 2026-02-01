Con la implementación del trámite de la Licencia de Conducir Permanente, LCP, para la Ciudad de México, todos los conductores de moto o auto con domicilio en la capital, tendrán hasta el 2026 para gestionar su permiso de conducir permanente.

Tras el anuncio de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, la SEMOVI y su sistema de Citas, se ha ampliado para que un mayor número de conductores pueda asegurar su cita sin contratiempos, permitiéndoles acudir a uno de los módulos habilitados por las autoridades para obtener su Licencia de Conducir Permanente.

Requisitos para Obtener la Licencia de Conducir Permanente

En la CDMX se encuentran disponibles dos categorías de Licencias Permanentes. La primera, que dejó de expedirse en 2007, permite la conducción de automóviles y motocicletas. En caso de extravío, es posible tramitarla en los módulos. La segunda, que se implementará a partir de noviembre de 2024, está destinada exclusivamente a vehículos particulares y se expide en Macromódulos, Módulos de SEMOVI, alcaldías y SAF.

Para obtener la licencia, se deben cumplir los siguientes requisitos:

1. No haber sido sancionado en más de una ocasión por el programa “Conduce sin alcohol”

2. No tener sentencias por delitos viales

3. Documentos de identidad oficial

4. Comprobante de domicilio de CDMX o Estado de México

5. Cita agendada previamente

6. Línea de captura previamente

7. Si es la primera vez que tramitas tu licencia tipo A, deberás acreditar la evaluación teórica.

Si ya cuentas con biométricos, podrás realizar el trámite desde la App CDMX

¿Cómo agendar la cita para la Licencia de Conducir Permanente y cuáles son sus costos?

Puedes agendar tu cita con el Chatbot CDMX, al 55 5658 1111, Sistema de Citas de SEMOVI en la web, Llave CDMX y en el 0311 de Locatel.

El costo de la Licencia de Conducir Permanente tipo A para auto es de 1.500. En el caso de la Licencia de Conducir Permanente tipo A para motos, el valor del documento es de 1.099 pesos.