Recientemente, el gobierno de la Ciudad de México amplió el plazo para tramitar la licencia de conducir permanente hasta 2026.

Desde su reactivación en noviembre de 2024 por la jefa de Gobierno Clara Brugada, la licencia permanente ha generado gran interés entre los conductores de la CDMX. Checa a continuación todos los detalles de la medida.

Fecha límite extendida: hasta cuándo puedes tramitarla

La fecha límite para tramitar la licencia permanente estaba prevista originalmente para el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, el 18 de noviembre de 2025, Clara Brugada anunció que se amplía el periodo hasta todo 2026.

Esta prórroga se incluyó directamente en el paquete financiero del próximo año, y responde al alto volumen de solicitudes. De esta manera, se invita a los conductores a que programen su trámite con calma, pero sin dejarlo para el final.

Atención, horarios y puntos disponibles para tramitar si prefieres ir presencial

La Semovi opera 35 módulos en la ciudad para realizar este trámite, incluyendo oficinas de Tesorería y la aplicación Llave CDMX para gestión digital.

Debido al volumen de solicitudes cercanas al vencimiento original, se amplió el horario de atención: los módulos estarán abiertos de 9:00hs a 21:00hs, todos los días. Sumado a ello, los más concurridos ahora ofrecen citas a través del Sistema de Citas de la Semovi, accesible con dicha app.

Si no logras conseguir cita en línea, también puedes acudir a los centros de Tesorería Exprés sin cita, aunque se recomienda llegar temprano por la alta demanda.

Cómo tramitar tu licencia de conducir permanente en línea y sin cita

La licencia de conducir permanente en la Ciudad de México puede tramitarse en línea a través de la plataforma oficial con tu cuenta Llave CDMX.

Este proceso permite evitar filas, agilizar la validación de documentos y asegurar que tu trámite quede registrado de forma inmediata. Además, quienes ya cuentan con una licencia Tipo A vigente pueden realizar el procedimiento sin presentar examen.