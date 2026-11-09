La inflación no subyacente aumentó 1.75% mensual y 3.59% anual, impulsada por frutas y verduras.

La inflación volvió a incomodar a Banco de México apenas unos días después de su último recorte de tasas.

Los precios al consumidor aumentaron 3.75% anual en octubre, desde 3.45% en septiembre, con lo que la inflación acumuló tres meses consecutivos de aceleración. El dato también quedó por encima del 3.65% esperado por el mercado.

El INEGI informó este lunes que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) avanzó 0.65% mensual. El movimiento estuvo impulsado en buena medida por componentes volátiles, pero el dato que puede resultar más incómodo para el banco central apareció debajo de la superficie: la inflación subyacente volvió a acelerar.

Este indicador, seguido de cerca para observar la trayectoria de los precios menos volátiles, subió 0.34% mensual y se colocó en 3.80% anual, desde 3.75% de septiembre. Con ello interrumpió ocho meses consecutivos de desaceleración.

Los servicios siguen siendo la parte más resistente. Sus precios avanzaron 4.32% anual y 0.44% frente al mes anterior. En contraste, las mercancías registraron una inflación anual de 3.25%.

Para Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco BASE, las cifras vuelven a poner en duda la trayectoria prevista por el banco central.

“La probabilidad que la inflación regrese al 3.0% objetivo en 2027 es prácticamente nula”, señaló la economista en X. “La inflación subyacente, la que determina la trayectoria de la inflación general, volvió a acelerarse en México y alcanzó 3.80% en octubre. Esto abre la puerta a que la inflación alcance nuevamente 4%”.

Siller también cuestionó el último movimiento monetario. “El Banco de México no debió recortar la tasa de interés, en medio de un proceso de depreciación del peso. Es claro que hay presiones inflacionarias que no se disiparán solas”, señaló en una entrevista radiofónica.

Electricidad y alimentos empujan el índice

La otra parte del repunte vino de los componentes más volátiles. La inflación no subyacente aumentó 1.75% mensual y 3.59% anual, impulsada por frutas y verduras y por energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno.

Uno de los protagonistas fue la electricidad. Su precio aumentó 18.51% mensual, después de que terminó el subsidio de verano en 18 ciudades del país. El tomate verde subió 35.58%; el transporte aéreo, 26.36%; la calabacita, 23.22%, y el jitomate, 9.68%.

El repunte también modificó la lectura de México, ¿cómo vamos?. Su Semáforo Económico de inflación ubica el dato de octubre, 3.75%, en amarillo, ya por encima del rango que esa organización considera verde, de entre 2.5% y 3.5%.

El dato llega, además, en un momento particularmente sensible para la política monetaria. Banco de México redujo la semana pasada su tasa de referencia en 25 puntos base, hasta 6.25%, contra la expectativa de una pausa.

Ahora el problema para la Junta de Gobierno no es tanto el salto puntual en electricidad, que responde al retiro estacional de subsidios, sino la combinación de una inflación general nuevamente al alza y una subyacente que dejó de ceder.

Ese comportamiento puede fortalecer el argumento de quienes consideran que, después del último recorte, el margen para seguir bajando tasas se volvió más estrecho.