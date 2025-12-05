Carlos Slim quiere que se eliminen las pensiones del Bienestar y el IMSS en México: dice que los jubilados deben seguir trabajando (foto: archivo).

América Móvil (AMX), el gigante de las telecomunicaciones controlado por Carlos Slim, informó un giro en su plan de crecimiento en la región. La compañía resolvió poner fin a su sociedad con Entel y avanzar en solitario en el proceso de compra de los activos de Telefónica en Chile.

La noticia se realizó a través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y a la Bolsa de Nueva York (NYSE).

América Móvil oficializó ante los mercados de México y Estados Unidos su decisión de romper la alianza con Entel y continuar de forma independiente en la eventual adquisición de los activos de Telefónica en Chile. Fuente: Shutterstock.

Carlos Slim irá sólo a buscar los activos de Telefónica en Chile

Pese al fin de su alianza con Entel, América Móvil mantiene su interés en los activos que Telefónica posee en Chile, aunque a partir de ahora avanzará sin socios y bajo una estrategia propia. D

De acuerdo con el comunicado oficial, la compañía evaluará por cuenta propia las oportunidades que surjan en este proceso, al señalar que “ AMX explorará de manera individual su potencial participación ”.

De esta forma, la compañía apunta a conservar el control estratégico de todas las operaciones clave, asegurando una mayor autonomía en la toma de decisiones y estableciendo con mayor precisión el alcance y las condiciones de su participación en la eventual compra de los activos involucrados.

En qué consistía la alianza de Entel y América Móvil

En octubre, Entel presentó junto con América Móvil, una oferta no vinculante para “ explorar conjuntamente una potencial oferta para adquirir los activos de Telefónica S.A en Chile ”.

No obstante, el comunicado oficial precisó en su momento que “bajo los términos del acuerdo no vinculante, las partes podrán decidir en cualquier momento no someter una oferta o someter una oferta de manera individual o conjunto y, en caso de realizarlo, cualquier oferta y potencial transacción quedaría sujeta a la obtención de las aprobaciones societarias necesarias; y a las normas y autorizaciones sectoriales y de competencia aplicables, incluyendo la autorización previa de la Fiscalía Nacional Económica de Chile”





Pese a la disolución de su alianza con Entel, América Móvil mantiene su interés por los activos de Telefónica en Chile y avanzará en el proceso de manera independiente. Fuente: archivo.

Por qué América Móvil está interesada en Telefónica

En Chile, el interés de América Móvil por los activos de Telefónica responde a que se trata de uno de los mercados de telecomunicaciones más desarrollados, competitivos y rentables de América Latina.

El país presenta un alto consumo de datos, una fuerte adopción de servicios digitales y uno de los ingresos por usuario más elevados de la región, lo que convierte a cada cliente en un activo de gran valor. Para Claro, crecer en Chile no solo implica sumar usuarios, sino mejorar de manera directa su rentabilidad.

A esto se suma que Telefónica posee infraestructura estratégica de primer nivel, como una de las mayores redes de fibra óptica del país, espectro clave para 4G y 5G, y una sólida base de clientes corporativos y gubernamentales.

Acceder a estos activos permitiría a América Móvil expandir su cobertura, mejorar la calidad de su red y acelerar su posicionamiento tecnológico sin invertir desde cero en infraestructura.

Desde el punto de vista competitivo, la posible compra también le permitiría a América Móvil romper el equilibrio actual del mercado, donde hoy compiten Movistar, Entel, Claro y WOM. Con los activos de Telefónica, Claro podría escalar posiciones y reforzar su poder frente a sus principales rivales.