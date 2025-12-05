El hombre más rico del mundo explicó cuál será el futuro de los medios de comunicación frente al avance de internet.

Elon Musk reflotó un video histórico que anticipaba una transformación radical: internet cambiaría para siempre el panorama de los medios de comunicación tradicionales y de los puestos de trabajo.

La predicción del empresario, lejos de ser una simple especulación, se convirtió en una realidad innegable que redefinió fundamentalmente cómo los ciudadanos acceden, consumen y comparten información en la era digital.

Elon Musk revive un video profético: así predijo el cambio radical de internet y los medios. Fuente: Shutterstock.

La predicción de Elon Musk que se cumplió

Hace más de 20 años, Elon Musk analizaba el rol y la transformación de los medios de información y los trabajos tradicionales. Según su visión en ese momento, internet y la era digital traerían una transformación radical.

Con una clarividencia sorprendente, el empresario anticipó en 1998 la revolución que internet provocaría en el ecosistema mediático.

“Creo que Internet es el superconjunto de todos los medios de comunicación”, declaró Musk en la entrevista. “Es el combustible y el fin de todos los medios de comunicación“.

Con precisión analítica, también describió la capacidad única de Internet como " un medio de comunicación bidireccional interactivo que es inteligente “.

La transformación sería fundamental, ya que permitiría a los consumidores " elegir lo que quieren ver, cuándo quieren verlo, ya sea en la radio, en la prensa, en la televisión, en la radiodifusión “.

El empresario concluyó proféticamente: “Creo que va a revolucionar todos los medios tradicionales”. Curiosamente, reconoció que muchos consideraban entonces su visión como “loca”, a pesar de lo que él consideraba una “predicción súper obvia”.

También anticipó el fin de los trabajos

En una intervención remota durante el evento Viva Tech en París, Elon Musk compartió una visión disruptiva sobre el futuro del trabajo en la era de la inteligencia artificial.

“Probablemente ninguno de nosotros tendrá un trabajo”, afirmó, describiendo un escenario donde el empleo se convertirá en una elección voluntaria.

El CEO de SpaceX explicó que, en este futuro, los trabajos se realizarían “como un pasatiempo”, con la IA proporcionando todos los bienes y servicios necesarios para la sociedad.

Para hacer viable esta transformación, Musk propuso un “alto ingreso universal”, diferenciándolo del ingreso básico universal tradicional. Su predicción plantea una reimaginación radical de la estructura económica y laboral, donde la automatización podría liberar a los humanos de la necesidad de trabajar para subsistir.