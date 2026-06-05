Oficial y confirmado | El Gobierno prohibiría circular con una sola persona por vehículo: “El futuro de los coches será compartido o no será” (foto: archivo).

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) recordó que miles de automovilistas deberán cumplir con la verificación vehicular antes del próximo martes 30 de junio de 2026 para evitar multas que podrían superar los 9 mil pesos.

La dependencia capitalina señaló que este trámite es obligatorio para todos los vehículos de combustión interna registrados en la Ciudad de México y precisó que las sanciones económicas aplicarán para quienes no respeten el calendario establecido.

Qué autos deben verificar antes del 30 de junio

La SEDEMA indicó que los automóviles con engomado azul y placas terminadas en 9 o 0 son los que deberán realizar el trámite antes de la fecha límite.

Oficial | El Gobierno revisará coche por coche y multará a todos los conductores que se demoraron en hacer este trámite.

Las autoridades recordaron que estas unidades ya tuvieron oportunidad de cumplir con la verificación durante mayo, por lo que el periodo para evitar sanciones concluirá el próximo 30 de junio.

Cuándo se debe completar la verificación vehicular

La verificación vehicular en la capital mexicana se realiza dos veces al año y forma parte de las medidas implementadas para controlar las emisiones contaminantes generadas por los automóviles.

Además, este programa también sirve de apoyo para el esquema “Hoy No Circula”, cuyo objetivo es mantener la calidad del aire en condiciones adecuadas para la salud de los habitantes de la Ciudad de México y disminuir el impacto ambiental provocado por el tránsito vehicular.

Cuánto cuesta la verificación vehicular en 2026

La Secretaría del Medio Ambiente capitalina explicó que el costo de la verificación equivale a 5,625 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), más el 16 por ciento de IVA.

El trámite debe realizarse dentro del periodo asignado a cada vehículo para evitar sanciones posteriores.

Con base en el valor vigente de este indicador económico para 2026, el costo total del trámite es de 765 pesos.

Las autoridades también recordaron que para realizar la verificación es obligatorio agendar previamente una cita a través del portal oficial de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.

Las multas que podrían superar los 9 mil pesos

Todos los vehículos de combustión interna registrados en la Ciudad de México deben hacer la verificación vehicular.

La SEDEMA advirtió que los automovilistas que no verifiquen dentro del periodo correspondiente recibirán una multa equivalente a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

Esto representa una sanción económica de 2,346.2 pesos.

Una vez realizado el pago, los propietarios de los vehículos tendrán un plazo de 30 días para obtener una constancia de verificación aprobatoria.

Sin embargo, si después de ese periodo la unidad continúa sin aprobar la verificación, se aplicará una nueva multa equivalente a 80 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente: en este caso, la sanción ascenderá a 9,384.8 pesos.

La Secretaría del Medio Ambiente explicó que, si nuevamente vence el plazo otorgado y el vehículo sigue sin cumplir con la verificación, el mecanismo de multas se repetirá tantas veces como sea necesario hasta que la unidad obtenga la constancia correspondiente.