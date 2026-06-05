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Cargar el celular es una acción cotidiana que millones de personas realizan varias veces al día sin prestar demasiada atención al proceso. Sin embargo, algunos hábitos aparentemente inofensivos pueden tener consecuencias a largo plazo sobre el rendimiento del equipo.
Uno de los errores más comunes consiste en conectar el cargador y el teléfono sin seguir un orden determinado. Aunque los dispositivos modernos cuentan con sistemas de protección, los especialistas aseguran que existe una forma más segura de hacerlo.
Cuál es el orden correcto para conectar el cargador del celular, según expertos
Los expertos recomiendan enchufar primero el cargador a la toma de corriente y, una vez que esté correctamente conectado, conectar el cable al celular.
Esta práctica ayuda a que cualquier variación o pico eléctrico inicial sea absorbido por el cargador y no llegue directamente al dispositivo móvil. De esta manera, se reduce el riesgo de afectaciones en los componentes electrónicos.
Aunque los cargadores modernos incorporan mecanismos de protección, seguir este procedimiento puede aportar una capa adicional de seguridad, especialmente en instalaciones eléctricas antiguas o inestables. Al momento de desconectar el equipo, la recomendación es realizar el proceso inverso: retirar primero el cable del celular y luego desenchufar el cargador de la corriente.
Por qué este hábito puede ayudar a proteger la batería
Las baterías de ion de litio utilizadas en la mayoría de los teléfonos inteligentes están diseñadas para soportar miles de ciclos de carga. Sin embargo, su rendimiento puede verse afectado por factores como el calor excesivo o las fluctuaciones eléctricas. Cuando un cargador se conecta a la corriente, puede producirse una pequeña variación energética inicial. Aunque suele ser mínima, los especialistas señalan que evitar que llegue directamente al teléfono es una medida preventiva recomendable.
Además de seguir el orden correcto de conexión, también se aconseja utilizar cargadores certificados y compatibles con el dispositivo para garantizar una carga estable y segura. Mantener buenas prácticas de carga no solo contribuye a preservar la batería, sino que también puede ayudar a prolongar la vida útil general del equipo.
Otros errores comunes que pueden afectar el rendimiento del celular
Además del orden de conexión, los especialistas recomiendan evitar ciertos hábitos que pueden afectar la batería y el rendimiento del celular:
- Usar cargadores genéricos o de baja calidad, ya que pueden generar cargas inestables.
- Exponer el teléfono al calor excesivo, uno de los factores que más desgasta las baterías.
- Utilizar aplicaciones exigentes mientras carga, porque aumenta la temperatura del equipo.
- Usar cables dañados o en mal estado, lo que puede afectar la carga y la seguridad del dispositivo.
- Mantenerlo conectado a la corriente por períodos prolongados, una práctica que puede acelerar el desgaste de la batería con el tiempo.