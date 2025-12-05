Ante la amenaza de Rusia, este país europeo refuerza su defensa al enlistar tropas para garantizar su seguridad y proteger su territorio.

El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que “la seguridad de nuestros aliados bálticos es también nuestra seguridad”, subrayando la relevancia del fortalecimiento militar de Alemania como un indicativo de su compromiso con la defensa colectiva de la OTAN.

En un movimiento sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, Alemania ha inaugurado una brigada militar permanente en Lituania. Esta decisión es una respuesta a la creciente presión de la carrera armamentista en Europa, impulsada por la amenaza rusa y resalta el compromiso de Berlín con la seguridad de sus aliados en la región.

Un despliegue decisivo en un contexto de tensión: ¿Inicia la Tercera Guerra Mundial en 2027?

El despliegue de la 45.ª Brigada Blindada alemana en Lituania se produce en un contexto crítico. La proximidad geográfica del país báltico a Rusia lo convierte en un punto estratégico y vulnerable. El presidente lituano, Gitanas Nauseda, describió el día como “histórico” tras su encuentro con el canciller Merz.

La brigada, que tendrá un máximo de 5,000 efectivos para 2027, estará ubicada en las bases de Rukla y Rudninkai, lo que fortalecerá de manera significativa la capacidad de respuesta militar en la región.

Alemania refuerza su poder militar: cómo este despliegue redefine la seguridad europea

Este despliegue en Lituania forma parte de un esfuerzo más amplio de Alemania para modernizar y fortalecer su ejército. Después de años de inversión limitada en defensa, el país ha adoptado un cambio de postura que busca convertir a la Bundeswehr (el ejército alemán) en la fuerza convencional más poderosa de Europa. Este compromiso se alinea con la meta de la OTAN de destinar el 2% del PIB a gasto en defensa, un objetivo que el gobierno alemán ha priorizado desde la invasión de Ucrania.

El compromiso de Alemania con la seguridad de sus aliados, especialmente los países bálticos, constituye un pilar fundamental de su nueva política exterior. El despliegue de tropas en Lituania simboliza el abandono de la política de bajo perfil que había mantenido en el ámbito militar.

En la actualidad, asume un papel de liderazgo en la defensa colectiva, invirtiendo en sus fuerzas armadas y colaborando estrechamente con sus aliados para garantizar la estabilidad en Europa.