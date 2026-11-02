La RAV4 PHEV de Toyota llegó al país en abril de este año: se trata de un SUV híbrido con tecnología 4x4.

Mientras las ventas de autos nuevos electrificados en México crecen a un ritmo semilento, Toyota lleva un liderazgo destacado, pues 45.6% de los autos que vendió en septiembre correspondieron a esta tecnología.

La RAV4 de Toyota es la apuesta de la empresa nipona para la tecnología PHEV en México.

La empresa nipona es la punta de lanza en la ola de autos con bajas emisiones, pues desde 1997 puso en el mercado el Prius en Japón, un automóvil híbrido que marcó un antes y un después en el mercado mayorista, al ser el primero fabricado en masa en el mundo.

Este modelo tardó 13 años en llegar a México, y desde su primera venta en 2010, la empresa ha ampliado la oferta de autos de bajas emisiones hasta contar con 12 modelos híbridos eléctricos (HEV).

En abril de este año, Toyota lanzó en México la camioneta RAV4 híbrida enchufable (PHEV), la primera híbrida conectable en México.

Historia de ventas

Entre 2010 y hasta septiembre de este año, Toyota ha colocado más un cuarto de millón de autos híbridos eléctricos en el país, lo que le permitió evitar la emisión de 1.9 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2).

Actualmente, Toyota es el cuarto vendedor más grande de autos en el país, acumulando 94,278 vehículos nuevos entre enero y septiembre de este año.

Solo en septiembre, la marca vendió 10,205 unidades, de las cuales 4,501 fueron híbridos eléctricos (HEV) y 153 híbridos eléctricos conectables (PHEV).

En conjunto, sumaron 4,654 vehículos electrificados, equivalentes al 45.6% de las ventas mensuales de la marca.

Toyota cuenta con oferta variada

La empresa apuesta por un portafolio con distintas tecnologías, bautizado como Multi-pathway con cuatro tecnologías electrificadas a nivel global, adaptables a la infraestructura y las necesidades de cada mercado.