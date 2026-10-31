En conferencia de prensa, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, calificó la jornada como “un día de luto” y expresó su acompañamiento a las tres familias afectadas: “Son tres vidas jóvenes que se pierden. Tres familias que hoy estuvimos acompañando”, dijo, y aseguró que el gobierno se comprometió a brindar apoyo tras la tragedia. Lazo enfatizó la prioridad humana del momento y pidió respeto por el recogimiento de los allegados.

La ministra añadió que se llevan adelante las actuaciones correspondientes y que se utilizarán las herramientas disponibles para una investigación “rigurosa y objetiva” con la seriedad que el hecho merece, aunque señaló que no todos los detalles pueden brindarse públicamente por encontrarse en el marco de indagaciones en curso.

Las autoridades militares y de seguridad locales mantienen las tareas de búsqueda y reconstrucción de lo ocurrido, y anunciaron colaboración institucional para determinar responsabilidades y esclarecer las causas técnicas que provocaron el accidente. Mientras tanto, la comunidad y las fuerzas armadas se preparan para acompañar a las familias en las próximas horas.