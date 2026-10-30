Durante la noche del jueves, mientras se realizaba el tercer ejercicio de nado nocturno de 2.500 metros correspondiente al curso de Buzos Tácticos N°64, un grupo de efectivos del Ejército sufrió un accidente en aguas del río Uruguay, frente al muelle del Anglo (Río Negro). Según el comunicado oficial, los alumnos iban unidos a una “cuerda madre” y acompañados por dos botes y dos kayaks con instructores.

Por causas técnicas que están aún bajo investigación, se produjo un enredo con algún objeto que obligó a tomar medidas de emergencia y cortar la cuerda madre. Como consecuencia, cuatro militares quedaron debajo del agua; tres de ellos fallecieron y otro fue rescatado, reanimado y trasladado al hospital local, donde permanece internado.

El Ejército informó en la mañana del viernes que los fallecidos son el alférez Matías Vasella, del Batallón de Infantería Mecanizada N°6; el cabo 1° Juan Carlos Gómez, del Regimiento de Caballería Blindado N°2; y posteriormente se confirmó otra víctima más vinculada al operativo. Además, el cabo 1° Juan Rocha, del Batallón de Infantería Mecanizado N°2 , había quedado desaparecido y era buscado por Prefectura.

Sobre las 10:00 del viernes se halló el cuerpo del cabo Gómez, elevando a tres el número de fallecidos confirmados por la fuerza. El caso motiva una investigación interna para determinar las causas técnicas del accidente y evaluar posibles responsabilidades.

Las autoridades militares han puesto a disposición recursos de búsqueda y atención médica, y anunciaron colaboración con las fuerzas de seguridad locales para esclarecer el suceso y asistir a las familias de los efectivos.