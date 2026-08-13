En esta noticia KIO invertirá más de 200 millones de dólares adicionales en México este año

Después de meses de revisiones, en las que la información sobre los puntos de desacuerdo entre México y Estados Unidos fluía a cuentagotas, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, arrojó un poco de luz sobre algunos puntos esenciales que el país quiere corregir en la relación comercial con la administración Trump.

En charla con medios de comunicación, Ebrard Casaubón volvió a hablar del deseo de México de obtener un trato preferencial en materia de exportación de autos y los aranceles al acero, pero dio detalles puntuales sobre el proceso de negociación.

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, durante la inauguración del InnovaFest Querétaro 2026. Cortesía Secretaría de Economía

Al concluir el lanzamiento de Innovafest, en Querétaro, el funcionario mexicano explicó que el país paga una tarifa arancelaria más alta en materia automotriz que otras naciones que tienen una relación menos directa con Estados Unidos.

Desde el año pasado, la administración Trump impuso un arancel de 25% a las exportaciones automotrices mexicanas que no cumplen con el contenido regional, algo que Ebrard Casaubón considera injusto.

De acuerdo con Ebrard, Estados Unidos cobra un arancel de 15% a los vehículos que se hacen en Japón, Corea del Sur, Alemania y Marruecos, mientras que la tarifa aplicada a México es 10 puntos porcentuales más alta.

Abundó que el país compra mucho más insumos a Estados Unidos para la industria automotriz en comparación con las armadoras de las economías que pagan menos aranceles.

Un segundo punto en el que México se está plantando en contra de la economía más grande del mundo es el acero.

Desde 2025, Estados Unidos impuso una tarifa de 50% al acero mexicano. En respuesta Ebrard señala que es un impuesto exagerado, debido a que el país importa más acero de Estados Unidos, que lo que manda.

“Hemos planteado que en lo que duran las conversaciones de revisión del T-MEC no se impongan nuevos aranceles, pero es un tema que se revisa cada semana”, comentó.

Ebrard afirmó que la delegación mexicana es la más persistente, perseverante e insistente y México mantiene un arancel general más bajo que el resto de los grandes exportadores hacia Estados Unidos, con un arancel efectivo de 3.4%.

Refirió que la Secretaría de Economía trabaja también en restablecer a la brevedad la exportación de aguacate y ganado al 100%.

KIO invertirá más de 200 millones de dólares adicionales en México este año

El secretario de Economía también entregó el distintivo “Hecho en México” a la compañía mexicana KIO Data Centers, que en un evento alterno anunció una inversión de más de u$s 200 millones este año en el desarrollo de nuevos proyectos en Ciudad de México, Monterrey y Querétaro, con el objetivo de ampliar su capacidad ante la creciente demanda de la nube, Inteligencia Artificial (IA) y aplicaciones de misión crítica.

La empresa añadió que este año ya ha destinado u$s 170 millones de dólares en las fases dos y tres de QRO2, su mega campus de Querétaro.

Además, en el horizonte a 2030, la empresa analiza una potencial inversión de hasta u$s1,300 millones para desarrollar QRO3, un proyecto que podría convertirse en el centro más grande de la historia de KIO.

A través de estas inversiones, KIO prevé impulsar la creación de más de 8,100 empleos directos e indirectos, así como estimular la generación de talento especializado y las cadenas productivas asociadas con el desarrollo de infraestructura digital.