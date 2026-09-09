Altagracia Gómez (derecha) en el Mexico Investment Week, organizado por BIVA que se celebra en Nueva York.

El Plan México avanza hacia sus objetivos de inversión y relocalización de cadenas productivas, pero el gobierno debe acelerar su ejecución para aprovechar la oportunidad que representa la integración económica de Norteamérica, reconoció Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización.

“Sí nos estamos moviendo hacia la dirección adecuada y hay que ser más rápido, siempre debe ser más rápido”, afirmó durante Mexico Investment Week, realizado en Nueva York por la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

De acuerdo con Gómez Sierra, el Plan México busca elevar la inversión hasta 25% del PIB y convertir al país en una plataforma para sectores estratégicos como manufactura electrónica, dispositivos médicos, industria química y energía. La estrategia, expuso. contempla 13 metas y pretende que México avance hacia las 10 mayores economías del mundo.

“Cuando Plan México se creó, tenía una meta, que fuera un plan a largo plazo y no solo un plan de gobierno, es un plan de desarrollo”, señaló.

Aunque el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum se proyecta positivo, las empresas tienen consideraciones adicionales mismas que resultan necesarias para ampliar sus inversiones.

Grupo México Transportes señaló que destina alrededor de u$s560 millones anuales a su operación, Fernando López, director general de la empresa explicó que existe un potencial para aumentar el capital destinado a infraestructura y seguridad.

Particularmente en este último punto, el directivo dijo que trabaja de la mano con el gobierno federal y con la Guardia Nacional para atender problemas que afectan las operaciones ferroviarias.

Por su parte, Union Pacific detalló que la burocracia continúa siendo un obstáculo. Jennifer Hamann, Directora Financiera de la empresa, contó que unos vagones fueron enviados por error a México hace tres años, pero aún permanecen en el país debido a los trámites necesarios para retirarlos.

“La velocidad de servicio, la certeza y seguir trabajando (...) nos lleva a la inversión”, dijo.

La revisión del T-MEC es considerada por el gobierno como una oportunidad para profundizar la integración regional. Gómez Sierra lo describió como un “Plan México en esteroides”, ya que consideró que las reglas de origen pueden incentivar mayor producción y valor agregado dentro de Norteamérica.