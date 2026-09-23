La propuesta para completar la última gran fase de la Basílica de la Sagrada Familia contempla una solución distinta a la que se había planteado hasta ahora para los edificios afectados. La Junta Constructora plantea trasladar a un solar cercano el único bloque de viviendas que tendría que desaparecer para permitir la construcción de la futura fachada de la Gloria, informó EFE.

El proyecto requiere además una plaza y una gran escalinata sobre la calle Mallorca, elementos que todavía quedan fuera del solar actual de la basílica. El director general de la Junta Constructora, Xavier Martínez, ha señalado que las negociaciones con los vecinos y el Ayuntamiento de Barcelona están avanzadas y que la construcción completa podría finalizar en unos diez años.

Un edificio afectado y una propuesta para reubicarlo

La Sagrada Familia plantea trasladar el bloque afectado a un solar situado en la manzana contigua. “ Tenemos un espacio en la manzana de al lado del edificio -ubicado en la calle Mallorca- donde se puede trasladar este mismo bloque ”, ha afirmado este martes en rueda de prensa el director general de la Junta Constructora de la Sagrada Familia, Xavier Martínez.

El responsable ha asegurado que “las negociaciones están avanzadas” con vecinos y ayuntamiento e incluso ha hablado de “principios de acuerdos”, aunque todavía no existe una fecha para cerrar el pacto. “Estamos esperando que el ayuntamiento mueva ficha”, ha afirmado Martínez.

Hasta ahora se había planteado que la construcción de la fachada de la Gloria podía afectar a unas 200 viviendas. La nueva propuesta reduce la actuación necesaria para encajar la escalinata a un único edificio, el de Núñez y Navarro, que es el bloque de mayor tamaño. El Ayuntamiento tendrá que valorar, no obstante, si la actuación urbanística puede extenderse también a edificios próximos para mejorar la perspectiva y la visibilidad de la basílica.

El director general de la Junta Constructora de la Sagrada Familia, Xavier Martínez y el arquitecto director de la basílica, Jordi Faulí, antes de la rueda de prensa sobre los nuevos pasos en la construcción de la basílica de La Sagrada Familia. Fuente: EFE Andreu Dalmau

La fachada de la Gloria encara la última gran fase

Tras la inauguración de la torre de Jesús el pasado junio, la fachada de la Gloria se ha convertido en la última gran fase de construcción de la Sagrada Familia. Se trata de la entrada principal del templo y su ejecución requiere levantar una plaza y una escalinata por encima de la calle Mallorca.

Martínez ha asegurado que existe “un diálogo constante y positivo con el ayuntamiento” y que espera que “en los próximos meses” pueda haber una solución que permita “acometer la fachada en su totalidad”. La Junta Constructora ya dispone de permisos para ejecutar la parte vertical de la fachada de la Gloria, es decir, los elementos que permanecen dentro del solar de la basílica. Estos trabajos ya han comenzado.

Las cuatro torres ya pueden comenzar a construirse

Los permisos actuales permiten acometer las cuatro torres más altas de la fachada. Sin embargo, todavía no se puede ejecutar el resto de la estructura, formada por unas columnas que sostendrán un conjunto de torres de menor altura.

El motivo es que esta segunda parte de la fachada se situaría fuera del solar actual. La estructura descansaría sobre la futura plaza proyectada por encima de la calle Mallorca, a la que se accedería mediante la nueva escalinata. Por este motivo, la solución urbanística será determinante para completar el conjunto de la fachada y avanzar hacia la finalización de la basílica.

Vista de las nuevas esculturas de Ángels, Sant Roc y Sant Josep Oriol presentadas durante la rueda de prensa sobre los nuevos pasos en la construcción de la basílica. Fuente: EFE Andreu Dalmau

La Sagrada Familia calcula que podría estar terminada en una década

El director general del Patronato considera que “un plazo de 10 años sería más que suficiente para finalizar” la fachada de la Gloria y, por extensión, la Sagrada Familia. El calendario definitivo dependerá, en todo caso, del acuerdo urbanístico que permita ejecutar los elementos que quedan fuera del solar.

Mientras tanto, los trabajos continúan en otros puntos del templo. El arquitecto director de la basílica, Jordi Faulí, ha explicado que tras culminar la Torre de Jesús, consagrada por el papa el pasado 10 de junio, las actuaciones se concentran ahora en su interior.

Allí se está instalando un mural compuesto por más de 50.000 piezas de diferentes tonalidades que representará el firmamento y los “colores de la creación”. También continúan las obras en la capilla de la Assumpta, un edificio anexo diseñado por Antoni Gaudí para honrar a la Virgen María. El proyecto incorpora tres nuevas esculturas: las de Sant Josep, Sant Roc y uno de los cuatro ángeles que coronarán la cúpula y sostendrán el manto azul de la Virgen.

El interés por la basílica aumenta con el centenario de Gaudí

Los actos por el centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí, cuyo momento central fue la visita del papa León XIV el pasado 10 de junio, han incrementado las visitas a la página web de la Sagrada Familia y a sus contenidos digitales, además de elevar su impacto mediático.

Este aumento no se ha traducido en más visitantes al templo, ya que, según la Junta Constructora, el número de visitas alcanzó hace años su límite. El interés sí se refleja en las jornadas de puertas abiertas de septiembre, coincidiendo con las festividades locales de La Mercè. Para el sorteo de entradas se han inscrito 133.000 personas, un 36% más que el año anterior.