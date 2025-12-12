La comunicación remarca que cada proceso tiene plazos definidos y visibles para todos los usuarios registrados.

Las embajadas de Estados Unidos anunciaron que están vendiendo sus bienes muebles excedentes mediante un sistema de remates online que ya funciona en distintas sedes alrededor del planeta. Según la plataforma oficial, “las embajadas de EE. UU. están vendiendo bienes muebles excedentes (SMP) a través de una subasta electrónica basada en la web”, un mecanismo que opera por periodos fijos y con reglas claras.

La comunicación oficial del Gobierno de Estados Unidos remarca que cada proceso tiene plazos definidos y visibles para todos los usuarios registrados: “Cada subasta se activará durante un periodo de tiempo indicando claramente la fecha de inicio y finalización”, información que se muestra en el panel de la app web. Normalmente, las subastas permanecen activas de lunes a viernes y se extienden por dos semanas, tiempo durante el cual cualquiera puede ofertar por los lotes disponibles.

¿Cómo acceder a la subasta de las embajadas de USA?

¿Cómo funcionan y dónde están las subastas activas?

El sistema permite revisar todas las subastas abiertas en tiempo real, con detalles sobre la fecha límite de cierre, la ubicación y la cantidad de lotes disponibles. Los remates incluyen desde muebles y artículos de oficina hasta vehículos o equipos en desuso.

Subastas activas destacadas

Roma, Italia

Cierra el 16 de diciembre de 2025 a las 13:00

1 lote disponible

3 días para el cierre

Riga, Letonia

Cierra el 15 de diciembre de 2025 a las 07:00

32 lotes disponibles

2 días para el cierre

Tegucigalpa, Honduras

Cierra el 12 de diciembre de 2025 a las 18:00

1 lote disponible

3 horas para el cierre

San Salvador, El Salvador

Cierra el 14 de diciembre de 2025 a las 19:00

138 lotes disponibles

2 días para el cierre

Yeda, Arabia Saudita

Cierra el 14 de diciembre de 2025 a las 09:00

37 lotes disponibles

42 horas para el cierre

Mascate, Omán

Cierra el 14 de diciembre de 2025 a las 06:30

100 lotes disponibles

39 horas para el cierre

Phnom Penh, Camboya

Cierra el 14 de diciembre de 2025 a las 07:00

30 lotes disponibles

40 horas para el cierre

Varsovia, Polonia

Cierra el 16 de diciembre de 2025 a las 11:00

56 lotes disponibles

3 días para el cierre

Ulán Bator, Mongolia

Cierra el 15 de diciembre de 2025 a las 22:00

43 lotes disponibles

3 días para el cierre

Las subastas que vienen: qué significa el estado “Preparando”

Adicional a las subastas ya activas, la plataforma del Gobierno de Estados Unidos muestra un extenso listado de embajadas que están en modo “Preparando”, es decir, próximas a abrir sus procesos de remate.

Este estado indica que los bienes ya fueron clasificados y que el sistema está cargando los detalles finales antes de habilitar la puja pública. Es la instancia previa al lanzamiento y permite anticipar oportunidades en distintos países.

Entre las próximas aperturas se destacan Astana (15 de diciembre), Dushanbe (15 de diciembre), Accra (15 de diciembre), Asunción (19 de diciembre), Tiflis (22 de diciembre), Doha (27 de diciembre), Manila (4 de enero de 2026), Londres (5 de enero de 2026), Lisboa (12 de enero de 2026) y Belgrado (19 de enero de 2026).

Para los usuarios, esta etapa es clave porque permite ir revisando anticipadamente en qué región aparecerán nuevos lotes, preparar el registro y planificar ofertas con tiempo.

En un contexto global donde los bienes excedentes diplomáticos suelen ser escasos y muy buscados, este sistema online se convierte en una ventana exclusiva para acceder a objetos únicos, a precios competitivos y con total transparencia.

Las subastas “Preparando” son, justamente, la señal de que el próximo gran lote está por salir a juego.