Embajada de Estados Unidos en México

Ronald Johnson fue confirmado por el Senado como Embajador en México el 9 de abril de 2025. Ha trabajado para el gobierno de Estados Unidos durante más de cuatro décadas.

La Embajada de Estados Unidos en México estrena su nueva sede localizada en Presa Angostura 225, Irrigación, en la alcaldía de Miguel Hidalgo. La nueva sede consular de los EE.UU. abrirá sus puertas este lunes 24 de noviembre, y la gran pregunta que muchos se están haciendo ahora es, ¿cómo llegar a la nueva sede de la embajada?

Si tienes una cita con la Embajada de Estados Unidos en México para renovar tu pasaporte, concretar tu cita para la visa o realizar otro trámite migratorio, el comunicado indica que “a partir de este 24 de noviembre tu entrevista consular se llevará a cabo en nuestras nuevas instalaciones”; para que no llegues tardar, conoce las opciones de rutas.

¿Cómo llegar a la nueva sede de la Embajada de Estados Unidos en México?

Las autoridades remarcaron que la entrada al pabellón de la Embajada de Estados Unidos está localizada en la esquina de la avenida Casa de la Moneda (rotonda) con calzada Legaria, en la colonia de Irrigación, alcaldía de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

En Metro (Línea 7) + camión

Baja en San Joaquín (la más cercana) o Polanco.

Sal a superficie y toma un camión de la Ruta 11D o 11F rumbo a Casa de la Moneda / Legaria.

Desciende en la parada más próxima a Calzada Legaria; la entrada está en Casa de la Moneda esquina Calzada Legaria.

Desde el Centro de CDMX (combinación Metro + camión)

Toma cualquier línea que conecte a Línea 7 y llega a San Joaquín.

Ahí toma un camión 11D o 11F hacia Casa de la Moneda.

Camina hacia la esquina con Calzada Legaria.

Desde Cuatro Caminos (Línea 2) + camión

Baja en Cuatro Caminos o Panteones.

Toma transporte que vaya hacia Casa de la Moneda / Calzada Legaria.

Camina a la nueva sede ubicada en Presa Angostura 225, Irrigación.

En auto particular o propio

Accede por Calzada Legaria, Río San Joaquín, Presa Falcón, Presa Angostura o Casa de la Moneda que te llevaran a tu destino.

Puedes poner el GPS de tu auto para que te indique la ruta más ligera de ese momento.

En Uber o taxi de app

Indica como destino Casa de la Moneda esquina Calzada Legaria (Embajada de EE.UU.).

Puedes usar alternativas de llegada de auto privado

Dirección de la nueva sede de la Embajada de EE.UU. en México: la Embajada está en Presa Angostura 225, Irrigación Google Maps

Considera que el tránsito en la zona puede ser pesado por obras y visitas consulares.

Dato importante: para quienes van en auto propio, deben saber que la nueva sede de la Embajada de EE.UU. no cuenta con estacionamiento propio, por lo que deberás dejar tu vehículo en un estacionamiento público o centro comercial cercano y caminar.

¿Qué pasa si tu cita de la Embajada de EE.UU ya estaba programa en sede de Hamburgo 213, de la colonia Juárez?

Si tu cita para la visa estaba pactada a partir del lunes 24 de noviembre inclusive, deberás asistir a la nueva sede en Presa Angostura 225, Irrigación.

"Si tu cita es después del 24 de noviembre de 2025.No necesitas hacer nada. Tu cita sigue vigente y será en la nueva sede", remarcó el comunicado de la Embajada de los Estados Unidos.